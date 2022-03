El presidente de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, en TRECE: "La ministra debe pedir perdón"

Manuel Hernández, presidente de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, ha atendido a 'El Cascabel' de TRECE para explicar los motivos por los que el Gobierno no les ha convocado a la mesa de negociación para avanzar hacia las medidas que reivindican los transportistas: "Consideramos esto un desprecio a los auténticos afectados en el sector del transporte. Vuelven a marear la perdiz, a hacer esas macrorreuniones donde no hay dentro ningún transportista que sufre y que padece los problemas del sector y eso motivó la creación de esta organización. Mientras no nos llamen y no se sienten con nosotros a discutir, negociar y acordar sobre las reivindicaciones no se va a desconvocar este paro".

Entre las soluciones que piden, Hernández señala que "principalmente, queremos acabar con el sistema mafioso de contratación. El gran problema de fondo son las grandes logísticas y operadores que monopolizan la contratación y que cuando nos subcontratan aplican políticas de abuso que nos avocan a trabajar a pérdidas. El gasóleo está a precios desorbitados y habría que controlarlos. Si nos descuentan 20 céntimos del litro sobre unos precios ruinosos, el margen de pérdida va a ser el mismo. Las prácticas tramposas debe erradicarlas el Gobierno. Debe haber un convenio estatal y único que no discrimine a los trabajadores".