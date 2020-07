Núñez Feijóo, en TRECE: "Galicia necesita experiencia, no un experimento con un Gobierno de 10 partidos"

Ante las elecciones del próximo domingo, el candidato a la reelección ha explicado que "va a ser la primera votación en nuestro país con mascarilla y produce cautela desde el punto de vista de la participación. Euskadi y Galicia se juegan el año 2024. He pedido a los gallegos que inviertan 15 minutos el domingo para decidir el futuro de Galicia. En pandemia nunca hemos votado y no sabemos cómo se comportarán los ciudadanos".

Por lo que respecta a las encuestas que le sitúan como ganador, Núñez Feijóo sigue mostrándose cauteloso: "Las encuestas son encuestas. No hay nada decidido. Le pido a los gallegos que no quieren que haya un multipartito de 10 partidos repartiéndose Galicia que apuesten por un Gobierno estable. Hay que trabajar desde el día 13, no subastar consejerías, direcciones generales, no. Galicia necesita experiencia y no un experimento. Seguir uniéndonos y no enfrentarnos. Para eso hay que ir a votar y sin una votación masiva la mayoría absoluta no está asegurada".

Feijóo: "España no tiene estabilidad política"

El presidente de la Xunta también ha tenido palabras para el Gobierno central al que se ha referido afirmando que "en España no tenemos estabilidad política. La coalición no tiene precedentes, este socialismo que poco tiene que ver con el de Felipe González y de sus ministros, más un populismo que no gobierna en ningún lugar de Europa. Eso no es bueno para la recuperación económica. España necesita decir la verdad y gestionar la realidad. La situación es muy comprometida y veremos cuando se acaben los ERTE la situación real del país. La apuesta debe ser Sanidad y empleo, y para eso hace falta gobiernos estables, experimentados, presidentes que hayan gestionado crisis".

En cuanto a las medidas económicas afrontadas por la región y la posibilidad de una subida del IVA y del IRPF, Feijóo ha explicado que "en Galicia decidimos tomar vacaciones fiscales hasta el 1 de noviembre. Que las empresas tengan que pedir créditos al ICO para pagar impuestos no tiene ningún sentido. Los países que saldrán antes de la crisis son los que bajan o congelan los impuestos, Alemania, Italia, Portugal… Subir impuestos es lo último que se debe hacer. No vamos a hacerlo en la comunidad autónoma".

La campaña, que ha estado muy centrada en el mismo Feijóo, ha dicho no ser distinta a las anteriores: "Las siglas del PP tienen el mismo tamaño que siempre en las anteriores campañas. Mi único cargo es el presidente del Partido Popular de Galicia y candidato a la presidencia de la Xunta. Esta cuarta candidatura que presento pretendo no solamente ser el candidato, sino el presidente de Galicia. Necesitamos un 47% del voto como mínimo y para eso no solamente no me pueden ver los votantes como un candidato de un partido, sino como un punto de encuentro para votantes también de otros partidos. Soy un político que ha gestionado la quinta comunidad autónoma de España durante 11 años, hemos superado la crisis que heredamos del Gobierno socialista de Zapatero y antes del Covid éramos la segunda comunidad en bajada de paro en los últimos 4 años y la segunda que más ha incrementado la renta per cápita. No hemos creado ningún problema al Estado y he intentado no hacerlo a los gallegos".

Sobre la situación actual en la comunidad, el presidente de la Xunta ha señalado que "Galicia es un lugar seguro, hemos tenido dos brotes, pero estamos haciendo PCR masivas, los mayores de las residencias están limpios sin virus y el rebrote ha surgido en personas jóvenes sin problema. Tenemos 4 hospitalizados. Todavía no podemos cantar victoria, pero el número de hospitalizados es el que es. No hay ingresados en la UCI desde hace semanas ni fallecimientos. Trataremos el brote con los mejores criterios, lo primero es la salud pública, hemos hecho más de 2.000 PCR".

En esa línea, Núñez Feijóo ha continuado: "Firmo por tener esta situación en Galicia dos años. 0 fallecimientos, 0 pacientes en UCI, 250 personas en sus domicilios con seguimiento de telemedicina y las constantes vitales controladas. Ya me gustaría a mí que hasta que haya vacuna tengamos esta situación. Hacemos esto por responsabilidad, los epidemiólogos dicen que celebremos elecciones cuanto antes tras terminar el confinamiento. La clave es que no hay personas graves con su salud comprometida y que los nuevos brotes no afectan a personas mayores. El servicio de salud de Galicia está preparado para acortar los brotes".

Por último, el presidente de la Xunta y candidato a la reelección ha concluido señalando que quiere "ser presidente de Galicia porque se lo debo todo a los gallegos, quiero servirles porque también es una forma de servir a España. Quiero que siga siendo mi compromiso y responsabilidad".