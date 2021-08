Los incendios en España: "Somos muy buenos en la extinción pero no en la prevención"

Alejandro Hurtado, oficial de Bomberos de Málaga, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para analizar la situación de incendios que se están sucediendo en nuestro país durante estos días.

Hurtado dice que ”somos muy buenos en la extinción de incendios, de hecho, en determinadas regiones de España se puede decir que somos punteros a nivel internacional, incluso desde EE.UU. piden consultas sobre cómo actuar y hacer frente a ello. En materia de prevención no tanto, cuando llega una crisis económica o una situación delicada en cuanto a recursos económicos puestos a disposición del servicio público, normalmente a la industria y economía se destina todo el dinero, medioambiente suele quedar atrás como también pasa en cultura, al final las cosas se pagan con esto no hago crítica y cada uno administra las cosas como mejor se cree pero es verdad que en prevención tendríamos que tener más personal en prevención”.

Sobre los ganaderos que reclaman que se les deje sacar a los animales a que se coman ese combustible que deja el monte, explica que “durante una serie de años el ganado se sacó al monte porque se pretende que el ganado se comiera los brotes y árboles pequeños con la visión de que si aumentan y los viejos mueren, si no tenemos un grupo de árboles jóvenes nos quedamos sin bosque y la idea era buena. A partir de ese momento se empezó a dar cuenta que el ganado hacía una labor progresiva importante y muchas otras zonas lo hacen, incluso se paga a pastores. Hay que recordar que en España tenemos una Ley de Monte que específica que quien tiene un terreno forestal tiene la obligación de tener un plan de prevención contra prevención forestales, ahí es donde patinamos porque si la administración pide que le muestres el plan y quizá no está tan encima de ver sii realmente si se ejecuta, si se ejecuta los incendios ocurrirían pero no tantos. Eso implica que quien no tenga plan de prevención hay que sancionar y las urbanizaciones en medio del bosque también deben tenerlo y ejecutarlo”.

Alejandro pone de manifiesto que “ahora mismo hay que extinguir y luego hacer una investigación con vista a saber cómo se ha producido el incendio en esas dimensiones y si se nos va de las manos también para investigar las causas. En las zonas despobladas, las zonas de pasto son más grandes y la población escasea, por tanto es difícil que se mantenga el bosque a salvo y quizá corresponda a la administración pública la investigación para saber por qué ocurre”.