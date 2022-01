López Acuña habla alto y claro sobre cuándo la covid-19 se podrá considerar una gripe: "Debe evolucionar"

El epidemiólogo y exdirectivo de la OMS, Daniel López Acuña, ha valorado en ‘El Cascabel’ de TRECE el avance de la pandemia y de la variante ómicron. Ante la pregunta de si estamos ante una ‘gripalización’ del covid, el experto considera que “no” y que “para que esto se produzca, el virus debe evolucionar hacia una benignidad mayor y tengamos niveles de inmunidad mayores en la población. Es inadecuado banalizar la sexta ola en la que estamos y es inadecuado pensar que estemos en una fase endémica de la enfermedad. Este tipo de discursos cada vez son más presentes en autoridades autonómica y estatales, pero no obedecen a un análisis riguroso de carácter epidemiológico. Eso ocurrirá dentro de muchos meses, pero no ahora”.

"Es inadecuado pensar que estemos en una fase endémica de la covid-19"

El exdirectivo de la OMS señala que "no me toca a mí hace el juicio de lo que dice el presidente del Gobierno" y recalca que "eventualmente, la enfermedad evolucionará hacia una situación endémica. Lo que considero que ha sido un error de todos los presidentes autonómicos y del Gobierno es no haber actuado en su momento entendiendo que bastaba con la vacunación cuando tenemos una situación que requiere acciones más tajantes para no tener el impacto que estamos teniendo en el número de casos, presión asistencial y bajas laborales. Debemos coger el toro por los cuernos, entender que hay que actuar, avanzar una acción tajante con el uso de mascarilla, distanciamiento físico, restricciones que no han querido poner en marcha, y seguir vacunando a todos los sectores que constituyen hoyos negros que no permiten tener la cobertura de vacunación adecuada".

El epidemiólogo también se ha referido a la vacuna, la cual, dice tener "un gran impacto en evitar la severidad y la muerte, pero no evita la infección. Es un arma fundamental y hay que ir a favor de ella. Los menores de 12 años todavía están por debajo del 30%. Pero hay otras certezas de que las medidas que interrumpen la interacción social desprotegida reducen la incidencia y nos ayudan a controlar la transmisión".

"Estamos en una situación que requiere acciones más tajantes, debemos coger el toro por los cuernos"

Por último, López-Acuña ha explicado la utilidad del fármaco desarrollado por Pfizer para hacer frente a la enfermedad: "El fármaco no nos va a permitir tratar esto como una gripe, sino que es una utilidad para tratar situaciones de severidad y complicación. Sirve para evitar las complicaciones y la muerte, pero queremos evitar contagios. Este medicamento no es la bala de plata, es un elemento más para poder abordar el tratamiento de casos de covid-19 con severidad. Tenemos que hacernos a la idea de que lo que nos permitirá cortar los contagios es reducir las interacciones sociales sin protección".