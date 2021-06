El lenguaje no verbal de Sánchez al hablar de indultos: incómodo, intimidado, cohibido y atado de manos

El experto en lenguaje no verbal, José Luis Martín Ovejero, ha analizado en ‘El Cascabel’ de TRECE la comunicación de Pedro Sánchez al hablar de los indultos en su viaje oficial a Argentina y qué desvelan sus gestos. Al ser preguntado Sánchez por la carta de Junqueras, Martín Ovejero señala que "parece que responde por la opinión de los españoles sobre los indultos. Es una justificación innecesaria. Se excusa por algo que no le han preguntado. Se puede ver que no está tan cómodo".

Y añade que "cuando habla de lo que los españoles piensan sobre los indultos, le vemos atado de manos. Cuando está así, suele representar falta de convicción interna e incomodidad. No se le ve cómodo cuando tiene que dar explicaciones a la ciudadanía. Parece intimidado y cohibido”.

Sin embargo, el experto en lenguaje no verbal sostiene que “en cuanto le sacan del tema, se suelta. Cuando se salta de la mesa de diálogo se siente muy cómodo, está seguro. Es una zona de confort para él”. Más adelante, cuando le preguntan a Sánchez sobre la vacunación en España y sufre un lapsus volviendo a hablar de Cataluña, "demuestra que su cerebro seguía en ese tema". "Llevo tiempo que le veo inseguro, no tiene seguridad en lo que está diciendo, no tiene convencimiento"

Martín Ovejero apunta en su análisis en 'El Cascabel' de TRECE que, en el encuentro con el nuevo presidente de la Generalitat, "cuando llega a saludar a Pere Aragonés se le ve protocolario. En la salida le toca el puño y le coge del brazo. Este plus de contacto físico significa confianza, afecto y complicidad. Y el primero que lo hace es Pere Aragonés y Sánchez se lo devuelve”.