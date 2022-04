Juan Marín, en TRECE: "Nos sentimos muy orgullosos del trabajo conjunto de PP y Ciudadanos"

El vicepresidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha valorado en 'El Cascabel' de TRECE la legislatura de Gobierno en la región después de tres años y medio de acuerdo con el Partido Popular: "La lealtad ha sido mutua desde que empezó la legislatura. No se va a cesar a ningún miembro del Gobierno, todos seguiremos en funciones. Es un hito en el conjunto de España. Nuestros compromisos han tenido un magnífico resultado en Andalucía. La amistad entre Juanma y yo ha hecho posible el entendimiento. Andalucía se ha convertido en un motor económico para España, aspiramos tanto él como yo a repetirlo".

Juan Marín: "Esperamos sumar con el PP y seguir gobernando cuatro años más"

En lo que respecta a las perspectivas de resultados de cara a los comicios que tendrán lugar el 19 de junio, Marín asegura que esperan "conseguir el resultado suficiente como para sumar con el PP y seguir gobernando 4 años más Andalucía para culminar la transformación, ha sido tremendamente complicada la gestión con la pandemia. Nos sentimos muy orgullosos del trabajo conjunto de PP y Ciudadanos. Hemos demostrado que éramos capaces de llevar a cabo los compromisos. Espero que en junio los andaluces vuelvan a confiar en nosotros".

Por otra parte, preguntado acerca de la posibilidad de ir en lista conjunta, Juan Marín afirma rotundamente que "no se contempla" y añade que "somos fuerzas políticas con cosas en común y es lo que pretendemos, unos somos de centro y otros quieren serlo. Nosotros impedimos que la extrema izquierda entrase en 2015 en Andalucía y ahora podemos hacerlo para impedir que entre la extrema derecha".

"Vamos a ser determinantes de nuevo en la formación de Gobierno"



Por ese motivo, insiste el vicepresidente en funciones de la Junta de Andalucía, "vamos a ser determinantes de nuevo en la formación de Gobierno. Me presenté en 2015 con 0 escaños y terminamos con 9 en 45 días. En 2018 eran 12 y terminamos en 21. ¿A mí me van a decir que es imposible? No, y mucho menos con la carta de presentación que tiene Ciudadanos en Andalucía de lo que hemos hecho. Confío en que los andaluces lo valoren. Una cosa es lo que dicen las encuestas y otra lo que después ocurre en las urnas. A veces en el último segundo se gana una competición".