José Manuel Peris, sobre Las Fallas: "Respetamos la fiestas pero nos oponemos desde la perspectiva sanitaria"

José Manuel Peris Orihuela, delegado del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para contarnos la última hora de la situación sanitaria y la incertidumbre de la fiesta de Las Fallas.

“Desde el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana a favor de unas fiestas como son Las Fallas ya que no tenemos nada en contra, sin embargo, creemos que no es el momento adecuado desde el punto de vista sanitario, sabemos que hay factores socioeconómicos importantes tras una trayectoria complicada llena de tristeza después de estos meses, además tenemos en cuenta la tradición y cultura fallera, pero desde el punto de vista sanitario no lo compartimos ya que creemos que no es el momento adecuado y tenemos nuestras razones”, explica Peris.

El delegado pone de manifiesto sus razones que vienen cuando no se toma consciencia de las medidas de seguridad durante la fiesta y dice que ”estamos en una incidencia acumulada de 314 que equivale a un riesgo extremo, es una de las razones por las cuales el gobierno valenciano ha tenido ha pedido al mundo judicial que se nos da un toque de queda que está vigente sobre 64 localidades valencianas, la segunda razón es que estamos cerca de controlar la pandemia y en pasadas ocasiones ya hemos visto como la relajación de las medidas ha supuesto un error y los expertos que trabajamos en centros de salud lo sabemos y lo decimos, la tercera razón es que se van a producir desfiles, pasacalles, se va a cocinar en la calle y no tenemos seguro que se pueda controlar, llevamos una trayectoria devastadora en los últimos 18 meses y las secuelas son devastadoras, no podemos caer de nuevo en un error, por mucho que nos gusten Las Fallas”.

Por otra parte, José Manuel asegura que no ha recibido respuesta de Ximo Puig y su gobierno. Además hace recomendación de la importancia de vacunarse, uso de mascarilla, gel hidroalcohólico, medidas de seguridad y no cree que se sea momento de celebrar unas fiestas de estas características, recuerda que todo el mundo tiene derecho a fiestas pero advierte que el riesgo de una nueva ola puede ser muy complicado.

Peris no tiene ninguna duda que no se escucha al personal sanitario y a los verdaderos expertos desde las administraciones y apunta que “durante las olas anteriores ya venían avisando de lo que iba a pasar y al final pasó. Respetamos todos los ámbitos desde lo social hasta lo económico pero desde el ámbito sanitario tenemos claro que no, tenemos la obligación de levantar la voz pero al final deciden las administraciones”.