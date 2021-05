Jiménez-Becerril, en TRECE: "Pagamos con la sangre de nuestros seres queridos que Sánchez esté en la Moncloa"

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, firmaba este lunes con el Gobierno Vasco el traspaso a Euskadi de cuatro nuevas competencias, entre ellas la gestión de las prisiones. Una medida que tanto el Partido Popular como Ciudadanos han pedido que "no sea un traje a medida para los presos de ETA", en relación con el acercamiento de los presos de la banda terrorista.

En una entrevista en 'El Cascabel' de TRECE, la diputada del Partido Popular, Teresa Jiménez-Becerril, y víctima del terrorismo, ha lamentado que se haya producido este traspaso de competencias: "La indignación empezó desde 2018 cuando Sánchez decidió que para que él se mantuviera en el poder, tuvo que hacer este trato con el Gobierno Vasco. Le dirían: 'Pedro tú acércamelos, que yo ya veré el modo de sacarlo'. Eso es lo que hemos visto, cinco etarras, asesinos con delitos de sangre, acercados cada semana".

"Marlaska ha corrido tanto que ya ha acercado a casi 200 presos de ETA"

En este sentido, Jiménez-Becerril ha explicado que "tanto ha corrido Marlaska que ya quedan menos de 10 presos, han acercado a casi 200. Una vez que ya estuvieran allí, lo ha ocultado Sánchez un poco porque no quería hacerse la foto durante la campaña de Madrid por si le restaba votos, desde luego no le ha hecho falta porque todos sabemos quién es, y ya hemos visto a Iceta entregando la llave. Ha entregado las prisiones y nuestra dignidad, porque ellos no tienen. Es escandaloso, da vergüenza ver a Iceta haciéndole una reverencia al gobierno vasco y diciendo que se saldaba una deuda. Era como una provocación. A mi hermano y a su mujer les costó la vida".

Teresa Jiménez-Becerril ha recordado que "pagamos con la sangre de nuestros seres queridos que Sánchez esté sentado en la Moncloa. El gobierno vasco dijo que esto era un hito importantísimo y que con el gobierno del Partido Popular hubiera sido imposible. Cuando lleguen allí, no solo los veremos en las terrazas, eso es el aperitivo. Dentro de nada los veremos sueltos y ya han dicho que les darán estudios, trabajos, viviendas. Los españoles están sin poder pagar hipotecas, alquileres y sin empleo, y a los asesinos de ETA les van a dar premio. Asesinar en España tiene premio. Es una vergüenza".

Por último, sobre la actitud de los presos, Jiménez-Becerril señala que "creo que no se han arrepentido. Los vemos cuando salen, les hacen homenajes, están orgullosos, son los héroes. Hay cartas falsas que ha hecho la audiencia. Marlaska los está sacando sin ni siquiera el aval de la junta de tratamiento en las cárceles. Eso no se puede hacer. Los van a acercar y excarcelar a todos juntos. Mienten a la gente, se hace para pagar los favores del apoyo de Bildu y PNV, y se aprovechan del covid para que no podamos salir a la calle. No han colaborado con la justicia, hay 300 crímenes sin resolver".