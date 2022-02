Javier Esparza (UPN), en TRECE: "Lo más responsable para ayudar a España era votar 'sí' a la reforma laboral"

Los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro votarán a favor este jueves en el Congreso de la modificación de la reforma laboral acordada por el Gobierno con la CEOE y los sindicatos UGT y CCOO, lo que permitiría alcanzar la mayoría necesaria para aprobar el decreto ley. De esta forma, el Ejecutivo lograría una mayoría para aprobar la reforma con los 176 votos a favor de PSOE, UP, Cs, Más País, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Teruel Existe, PRC, PDeCAT y UPN.

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha atendido a 'El Cascabel' de TRECE para explicar los motivos tras la decisión de su formación: "Desde el inicio hemos dicho que era muy positiva esta modificación de la reforma del año 2012. Ponemos en valor el acuerdo entre sindicatos y la patronal. Creemos que lo mejor que le puede pasar a un país para generar empleo y actividad económica que haya acuerdo entre empresarios y trabajadores. España necesita esta reforma apoyada por la CEOE y los autónomos, ojalá les sirva".

Javier Esparza justifica haber adoptado esta decisión "tremendamente responsable" haciendo hincapié en que "nosotros hemos votado en contra de este Gobierno por su acuerdos inmorales con EH Bildu. Tenemos poco que agradecer desde el punto de vista de España y Navarra a Sánchez. Parece que los fondos europeos requerían una reforma laboral que ayudara a la flexibilización del mercado laboral. Si se gestionan bien son fundamentales para la recuperación económica y del empleo. Lo más cómodo habría sido votar no, lo imprescindible para ayudar al país era votar sí".

Esparza explica que él es "el primer damnificado por Sánchez, no soy presidente de Navarra porque el PSOE no ha querido y le dio la presidencia a María Chivite. Pienso en si esta reforma es buena para el país, que podría ser mejor, pero es lo menos malo que nos podía pasar y puede ayudar. He sido y seguiremos siendo tremendamente críticos con Sánchez. Pero pensando en las personas, hay que darle una oportunidad".

En este sentido, el presidente de UPN asegura que la "máxima" de su partido "es que lo que es bueno para España y Navarra lo es para nuestro partido". Y añade que "respetamos totalmente la posición del Partido Popular y Ciudadanos. Ellos respetan nuestra posición. Somos socios que actuamos de forma leal y consistente. No ha habido presiones de ningún tipo".

A pesar de ello, y ante la pregunta de si ha "salvado" la aprobación reforma con su voto, reconoce que "mañana no sé qué va a votar cada partido, no sé si alguien de los que están cambiarán de posición. Yo no estoy salvado al señor Sánchez. Ya veremos si nuestros votos son tan relevantes o no. Hasta el último minuto en el política no se puede decir qué va a ocurrir. No hacemos esto por salvar una votación.Si esta reforma laboral no se aprueba, a mi juicio pierde España y ganan los separatistas y nacionalistas, quienes quieren lo peor para este país y romper España. Si tenemos oportunidad de frenar eso, tenemos que hacerlo. Votamos convencidos".