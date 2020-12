Jano García analiza en 'El Cascabel' las consecuencias negativas que tendría la subida del salario mínimo

El escritor, economista y director de El liberal, Jano García, ha analizado en 'El Cascabel' la subida del salario mínimo interprofesional que ha planteado el Gobierno: "Actualmente está fijado en 950€ y se quiere aumentar a 1.000€ el año que viene. El objetivo final que ha fijado el Gobierno es alcanzar los 1.100€ y afectaría en torno a un millón y medio de personas. El Gobierno está dividido a favor y en contra: Yolanda Díaz está a favor, como siempre lo está en este tipo de cosas y también los sindicatos. Y en contra, el ministro Escrivá, Nadia Calviño, la ministra Montero y los empresarios".

Jano García ha explicado que "los empresarios comentan que esto supondría un aumento a la economía sumergida, contratos en negro para no tener que pagar ese aumento de costes, y un aumento en el resto de los salarios. Han hecho otras propuestas, una que me parece muy razonable es la subida el coste de vida, porque no es el mismo en Jaén que en Madrid o Barcelona".

Además, el economista ha defendido que "no parece que sea el momento de subir el SMI teniendo en cuenta que ahora mismo hay 100.000 empresas quebradas, que hay un 16% de paro y teniendo una situación como la que tienen ahora mismo las empresas, aumentar el coste de los empresarios desde luego no es una buena idea. Aunque nunca suele ser una buena idea que el Estado por ley intente fijar el sueldo".

En este sentido, Jano García ha añadido que "si subir el salario mínimo fuera tan positivo ¿por qué no subirlo a 1.500 en vez de 1.100? Es decir, ellos mismos saben que esto tiene unas consecuencias muy negativas y además, esto afecta en torno al 5 o 7% de los trabajadores. Esto no es una medida que va contra los empresarios, si no que en última instancia va contra los trabajadores".

"Lo que tenemos que tener en cuenta es que, si aumentan los costes, los beneficios de las empresas disminuyen, si disminuyen los beneficios de las empresas, por supuesto, disminuye el número de contrataciones que hace esa empresa. En definitiva, ir contra los empresarios en última instancia siempre es ir contra los trabajadores, y eso lo que provoca, es un aumento del desempleo".