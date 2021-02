El inspector José María Benito, sobre los agentes detenidos en Linares: "Pagarán por lo que han hecho"

Los dos policías nacionales detenidos por agredir, cuando estaban fuera de servicio, a un hombre y a su hija de 14 años en la terraza de un bar en Linares, Jaén, se encuentran bajo investigación por un presunto delito de "lesiones agravadas por el empleo de métodos o formas peligrosas", en el que "ha mediado ensañamiento".

Como explica en TRECE Javier Esturillo, director de ‘El Observador’, “el juez de instrucción está tratando de atar cabos. Ellos (los agentes) han negado que hubieran bebido o tomado cualquier tipo de sustancia, pero en las imágenes se aprecia que su comportamiento deja mucho que desear. Aunque estuvieran fuera de servicio, son agentes de la autoridad y tienen que velar en todo momento por los ciudadanos. Han dejado en muy mal lugar al cuerpo que ha sido objeto de crítica en redes sociales”.

El subinspector y el agente, en prisión preventiva, fueron detenidos tras la agresión que se originó tras un leve encontronazo en un bar y que fue grabada por numerosos vecinos y publicada en las redes sociales. Tras la declaración de los agentes por medios telemáticos ante la presión de los vecinos, se produjeron disturbios que se saldaron con 20 policías heridos y 14 detenidos entre los participantes, dos de ellos heridos con perdigones.

En su intervención en ‘El Cascabel’, el director del medio local ‘El Observador’, Javier Esturillo, señala que “lo que más molesta es el comportamiento del subinspector después de los hechos. Es el detonante que enfada mucho más en redes sociales. No se puede obviar que tanto Linares como la capital de Jaén no atraviesan sus mejores momentos”.

El hombre agredido y su hija se encuentran “consternados y destrozados moralmente”

El hombre herido sufre lesiones en la cara, fractura en la nariz, puntos en una ceja y tuvo que ser ingresado en el Hospital San Agustín de Linares por problemas en una córnea y, aunque ha vuelto a ser dado de alta, temen que pueda perder visión del ojo. Mientras que la niña de 14 años, que salió en defensa de su padre, recibió varios golpes y tiene una fisura en un brazo y un ojo hinchado por un puñetazo. Según Javier Esturillo, ambos “están consternados y destrozados moralmente”.

José María Benito, inspector de la Policía Nacional, explica en ‘El Cascabel’ qué se sabe de los dos policías y qué relación tenían con la víctima: “Venía del pasado porque habían sido detenidos en alguna ocasión, pero eso no justifica lo que se sucede. No es de recibo que se produzcan los incidentes que se producen después con esa especie de venganza”.

José María Benito: "Lo que han hecho estos dos coincidentes laborales no tiene justificación"

El inspector, no obstante, defiende al cuerpo de Policía y añade que “es un claro ejemplo de que en todos los colectivos hay ovejas negras, que no se adecúan a la ética y la profesionalidad de los colectivos a los que representan. Lo que han hecho estos dos coincidentes laborales, ni siquiera compañeros, no tiene justificación y pagarán por lo que han hecho”.

Los dos agentes, en prisión preventiva, se enfrentan según José María Benito a una imputación de “delitos de detención ilegal, delito de lesiones y el ejercicio no reglamentario de la actividad policial con determinados ciudadanos”.