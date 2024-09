Iñaki Anasagasti afirma que "es una indignidad lo que está haciendo Sánchez y el PSOE" al no reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela

El Congreso reconocerá previsiblemente a Edmundo González como legítimo presidente de Venezuela después de que el PP haya logrado el apoyo de los diputados de Vox, PNV, CC y UPN -177 en total- a su proposición no de ley que se votará hoy.

En apoyo de la iniciativa popular se ha posicionado el PNV, que ha mostrado comprensión ante la postura del Gobierno de no reconocer a González para no perjudicar la intermediación, pero ha defendido que esta iniciativa no puede fracasar porque supondría una victoria moral para el régimen de Nicolás Maduro. Iñaki Anasagasti, exportavoz del PNV en el Congreso y expresidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, ha calificado de "incomprensible" la negativa del PSOE a apoyar esta iniciativa: "Es una indignidad lo que está haciendo Sánchez y el PSOE". Dale al PLAY para ver la entrevista completa.

El PSOE ha dado a entender que no apoyará la iniciativa del PP. Consideran que lo preciso es "buscar soluciones reales" y "no generar expectativas falsas" y piden no engañar a los venezolanos, ya que el reconocimiento de González como presidente no es "una especie de varita mágica que hace desaparecer por encanto a Maduro”.