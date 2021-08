Gema, víctima de los atentados talibanes: "Es difícil decir a tus hijos que papá no volverá el Día de Reyes"

Las consecuencias de la situación en Afganistán están siendo devastadoras no solo en el terreno político con la vuelta de los talibanes al poder sino también en las terribles consecuencias humanitarias. En 2015, el ataque que nos mantuvo en vilo a los españoles fue el de los talibanes a la embajada española en el que fallecieron 10 personas, dos de ellas españoles pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía, una de ellas el subinspector de policía judicial, Jorge García Tudela. Su mujer Gema de los Ríos ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para contarnos su testimonio 6 años después de la tragedia.

Gema expresa que “siente tristeza, todo el trabajo tras casi 20 años con todas las vidas que se han perdido ha caído en saco roto, llevo 6 años preguntándome por qué y para qué, la respuesta la llevo viendo hace días y es para nada. Es cierto que durante estos años se han hecho logros y se ha trabajado, ha habido una evolución, pero este final para mi es indignante por las formas en las que estos monstruos han ganado”.

Explica que su marido fue voluntario para irse en aquel momento por motivos laborales. “Yo por aquel entonces no tenía trabajo y él se vió con más libertad para enmarcarse en esta misión, es cierto que estas embajadas son complicadas y teníamos la esperanza de solicitar mas tarde alguna embajada más cómoda para la familia, la intención era darle la intención a los niños también de conocer otras culturas y vivir la experiencia entre los cuatro, él era la primera vez que salía de España” explica.

Gema sobre las primeras horas del atentado recuerda: “Fue terrible, yo recibí una primera llamada de un familiar alertando de una noticia que había salido en Internet pero hablaban de una casa de huéspedes, por lo tanto la noticia no era clara, a las horas me puse en contacto con los compañeros tratando de buscar información pero no había nada claro. Esto empezó a las 15:00 y hasta las 20:00 no recibí una llamada, hasta que me llamaron desde el CNI diciendome que Jorge estaba en el búnker, estaba bien pero que la operación pero que la operación sigue abierta, a partir de ahí pasaron las horas y buscando informacion y hablando con compañeros no encontraba nada esclarecedor. A la 4.00 horas de la mañana llamaron a la puerta un compañero de Jorge y dos hombres uniformados, no les abrí porque me imaginaba lo que era, más tarde decidí trasladarme a Madrid y tuve que darle la noticia a los niños, ellos esperaban que su padre volviera el 6 de enero, Día de Reyes, es muy difícil explicarle que eso no va a ocurrir. En Madrid, en casa de mis padres vinieron el Director General de la Policía y el ministro para confirmarnos que era un ataque a la embajada porque a esas horas las noticias eran convulsas ”.

A día de hoy, Gema explica que sus hijos prefieren estar al margen de cómo murió su padre, es como un escudo de defensa, pero algún día necesitaran saberlo. Además, asegura que ha recibido ayudas por parte del Gobierno y ha recibido apoyo psicológico, incluso aún lo necesita.

Por otra parte, también hemos tenido el testimonio de Paula Belanda, una española llegada del país afgano hace tres semanas. Paula asegura: “Mi idea era un viaje por Afganistán para estar durante 3 o 4 semanas pero a los 9 días ví que la situación se estaba agravando y es cuando decidí marcharme. Yo visitaba una ciudad y escuchaba por diferentes partes los continuos altercados y avances de los talibanes, de hecho, cuando decidí irme estaba en Herat y los cuatro vuelos diarios estaban completos, entonces vi que en el de la noche siguiente quedaba una plaza libre y me vine en ese avión”.

Paula en cuanto a las personas que han trabajado para el gobierno afgano y desean regresar por algún aeropuerto explica que “no sé en verdad qué pasará con estas personas, pero según un amigo afgano cercano que trabajaba para el gobierno afgano, los talibanes están buscandoles puerta por puerta para matarles y ha tenido que eliminar sus cuentas de redes sociales para mantener seguridad y sabe que si se acerca por algún aeropùerto tiene peligro de ser capturado”.