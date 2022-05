García-Page, en 'El Cascabel': "Podemos está muy cerca de poder definirse como 'Pudimos'"

Emiliano García-Page, presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, ha valorado en ‘El Cascabel’ de TRECE la situación política actual, la polémica destitución de Paz Esteban al frente del CNI y el espionaje a los independentistas, entre otras cuestiones. En su intervención, el dirigente ha señalado que "los independentistas lo que buscan no es esto, es un eslabón dentro de una cadena. Buscan un escenario de independencia. No me preocupa que quieran la independencia, el problema es que no han renunciado a su objetivo y por eso no me resultan fiables, no asumen el planteamiento constitucional".

En este sentido, el dirigente socialista añade que "en los últimos meses, el independentismo está dando muestras de enfrentamiento entre ellos e incluso desolación en la opinión pública en Cataluña, les vendieron una moto muy averiada. Han aprovechado la situación del CNI para ocupar el papel de víctima. Llevan mucho tiempo condicionando la vida política en España, y entre todos los grandes partido debe haber acuerdo. No se van a salir con la suya, pero van a dar guerra desde el punto de vista político".

Por otra parte, García-Page ha apuntado que "Podemos en su conjunto está muy cerca de poder definirse como 'Pudimos', un escenario de gobierno le complica mucho. Una frase evidente de lo que está pasando es que Pablo Iglesias dice que se equivocó nominando a Yolanda Díaz. Hay demasiado ruido para ser tan pocos en el ámbito de Podemos e Izquierda Unida. Me da la impresión de que ya sabemos por qué Iglesias quería controlar el CNI. Esto es una tormenta dentro de un episodio muy complicado en España con una gran inestabilidad. Debemos buscar entre todos escenarios de grandes consensos. Si Iglesias ya estaba descolocado en el Gobierno, ahora más que está fuera. Creo que hay gente en Podemos que trabaja exclusivamente para su gente, y así no se puede estar ni eso es gobernar".

Por último, y siguiendo la misma línea, el presidente de Castilla-La Mancha señala que "hay ministerios bastante poco relevantes de Podemos, quitando a Yolanda Díaz de Trabajo. No descarto que haya ruptura a nivel de ministerios, pero no es la parte fundamental del problema, me preocupan más las vinculaciones que pone Podemos de depender del independentismo y todo lo que no juega a favor del país. Es un puzzle complicado y estresante".