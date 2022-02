García Adanero, sobre la reforma laboral: "Es inadmisible respaldar a Sánchez por su blanqueamiento a Bildu"

Los dos diputados de UPN, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, han votado en contra del decreto de la reforma laboral y no han seguido la decisión tomada por la dirección de su partido, encabezada por Javier Esparza que, tal y como explicaba la noche anterior a la votación en 'El Cascabel', había acordado apoyar dicha norma.

Para explicar su decisión, García Adanero ha atendido a 'El Cascabel' de TRECE donde ha asegurado que "tenemos discrepancias con lo que es romper la disciplina de voto, pero ya lo discutiremos dentro de los órganos porque creemos que la decisión no está tomada estatutariamente. Creemos que no se puede votar a Sánchez en ningún caso. Su política fundamental es blanquear a Bildu, en Navarra nos han quitado la presidencia con Bildu, no podemos dar espaldarazo a este presidente. Rechazó pactar con nosotros para ir de la mano de Bildu. UPN no puede apoyar a Sánchez en ningún caso".

Sobre las declaraciones de Javier Esparza, presidente de la formación, con las que afirmaba que sus dos diputados votarían a favor, Adanaero sostiene que "no habla con nosotros desde hace días" y que "o nos han comunicado el acuerdo de ninguna manera. Cuando la secretaria general nos llama unos minutos antes de hacerlo público para decirnos que tenemos que votar que sí y que no hay ningún acuerdo, nosotros entendemos que no se ha hecho como se deben tomar los acuerdos dentro del partido. Por ello, quien decide qué se vota somos el grupo parlamentario en cada institución".

En este sentido, García Adanero añade que "desconocíamos qué acuerdo había, pero que este sea el precio por votar que sí o intentar hacer más fuerte a Sánchez es inadmisible. Esto es de una importancia tremenda, no podemos dar respaldo a un presidente que lo es por los votos de Bildu y que blanquea a Bildu y cuyo objetivo político es minar a UPN por lo que representa. Llevamos 2 años denunciando esto, no vamos en la primera oportunidad exigir una ruptura o algo importante con Bildu".

El diputado defiende en TRECE que lleva "35 años militando en el partido, hemos peleado mucho y es una pena este tratamiento que se nos está dando por defender a UPN. No hay motivos para que nos expulsen, y espero que si se hace sea por los métodos reglamentarios del partido", ha concluído.