Francisco Vázquez, en TRECE, ante los cambios en el Gobierno: "Sigue siendo una coalición socialcomunista"

Los nuevos ministros del Gobierno de Pedro Sánchez han prometido este lunes sus cargos y han tomado posesión de sus carteras con declaraciones que apelan a la esperanza en la recuperación. Para valorar la remodelación del Ejecutivo, el exalcalde de La Coruña y exembajador ante la Santa Sede, Francisco Vázquez, ha pasado por las cámaras de TRECE en 'El Cascabel' de Antonio Jiménez.

"Es una crisis con ligeros cambios, pero no ha cambiado el Gobierno que sigue siendo de coalición social comunista. Lo que ha habido son cambios ministeriales. Es un gobierno anómalo, en desuso. Podrán estar en disconformidad algunos, pero nadie ha levantado la voz. La crisis no obedece a una tensión interna del PSOE de ninguna manera. Moncloa y Ferraz tienen al mismo timón y timonel al frente", asegura.

"Creo que Sánchez ya no va a engañar a nadie"

Para Paco Vázquez, "lo que ha hecho Sánchez es una pirueta de desembarazarse de los ministros con los que la gente que votaba hasta ahora al PSOE se mostraba contraria. La responsabilidad no era tanto del presidente, los ministros cesados son los que se han equivocado, no Sánchez. Se ha equivocado Ábalos, el ministro de Justicia, la vicepresidenta Calvo o la ministra de Educación, por nombrar a las más importantes. Pero no ha habido ningún cambio sustancial en el proyecto político de Sánchez. Tiene los mismos apoyos parlamentarios".

Insiste, en este sentido, en que "Sánchez va a utilizar las nuevas imágenes para plantarle cara a la oposición y hacerse un lavado de cara. Quiere mostrarse como un elemento moderado en vista de las elecciones, que nadie se engañe. Habrá un momento de ruptura con el nacionalismo, pero yo creo que esto ya no va a engañar a nadie. Es lo que está intentando", afirma rotundamente el exalcalde socialista de la localidad gallega.

El nuevo Gobierno llama a la esperanza y afirma que su labor "merece la pena"

Este lunes, Bolaños y otros once miembros del Ejecutivo han prometido sus competencias ante el rey y en presencia de Sánchez después de que el Boletín Oficial del Estado publicase sus nombramientos. Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera han tenido que pasar por Zarzuela al ascender cada una de ellas un grado en las vicepresidencias que ostentaban hasta ahora, mientras que han cambiado o asumido nuevos cometidos María Jesús Montero, que suma Función Pública a Hacienda, y Miquel Iceta, que pasa de Política Territorial a Deportes. A ellos se han sumado los nuevos ministros: José Manuel Albares (Asuntos Exteriores), Pilar Llop (Justicia), Raquel Sánchez (Transportes), Pilar Alegría (Educación), Isabel Rodríguez (Política Territorial) y Diana Morat (Ciencia e Innovación).

Sánchez, en un acto en Moncloa para presentar el plan estratégico para el desarrollo del vehículo eléctrico, ha insistido en que su nuevo Ejecutivo pretende impulsar la recuperación económica, social y territorial. A ese objetivo se han referido la práctica totalidad de nuevos ministros en sus tomas de posesión, empezando por Bolaños, quien en Moncloa y arropado por las tres vicepresidentas, siete ministros y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que Sánchez pretende "transformar España sin dejar a nadie atrás". Por eso, y tras recordar medidas como los ERTE, el ingreso mínimo vital o la subida del salario mínimo, ha afirmado que lo que está haciendo el Gobierno "merece la pena" frente al "ruido, la crispación, las palabras altisonantes y los debates que no llevan a nada".

En un acto que Calvo ha calificado de "el más amoroso de la historia de la política española" al entregar su cartera a un amigo como Bolaños, este ha bromeado recordando las veces que se ha alegrado de no ser ministro y ha considerado que "estas cosas ni se pueden pedir ni se deben rechazar". Unas palabras que, en conversación informal posterior con los periodistas, ha rechazado de forma tajante que fueran dirigidas al exjefe del Gabinete de la Presidencia, Iván Redondo. Desde el entorno de Redondo se asegura que fue él quien quiso salir del Gobierno pese a que Sánchez le insistió en que se quedase y le ofreció ser ministro, mientras que fuentes del Ejecutivo señalan que pretendía obtener el cargo que el presidente ha adjudicado a Bolaños.

En el acto en el que ha recibido la cartera de Exteriores de manos de Arancha González Laya, José Manuel Albares ha apostado por reforzar el papel de España en el mundo, para lo que ha instado a ponerse ya "manos a la obra". Además, en medio de la crisis entre los dos países, ha hecho un guiño a Marruecos, al que ha calificado de "gran amigo y vecino".