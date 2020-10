Un exdirector de Hacienda tacha de "pandemia fiscal" los Presupuestos del Gobierno

Ignacio Ruiz-Jarabo, exdirector general de la Agencia Tributaria, ha desgranado en 'El Cascabel' de TRECE los Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos: "No son realistas. Los gastos son ciertos y seguros, pero los ingresos no. Además de la falta de certeza y seguridad, resulta que el ejercicio que ha hecho el Consejo de Ministros es un paradigma casi de ciencia ficción. Cuando ya hemos perdido un 10% de recaudación fiscal en lo que va de año, el Gobierno considera que solamente se va a reducir un 5,2%. Es absolutamente falto de realismo".

Para el exdirector de Hacienda, "han calculado que si todo sigue igual y suben los tipos impositivos, recaudan más, pero es que la actividad económica y empresarial se mueven por las decisiones de fiscalidad, así que las previsiones de 2021 no son realistas en absoluto", ha insistido.

"Estos Presupuestos van a asfixiar más a los ciudadanos"

"En España ha funcionado la curva de Laffer, funcionó con la reforma fiscal del IRPF del Gobierno de Aznar de 1998, con una bajada del 12%, la recaudación subió un 3%", ha explicado Ruiz-Jarabo. "No solamente es que muchos creemos, es que hay evidencia empírica. En España ahora mismo hay sobreimposición, claro que sí funcionaría la curva de Laffer. Lo que ha anunciado el Gobierno es una pandemia fiscal, van a subir prácticamente todos los impuestos que existen y anuncian la creación de nuevos. Van a asfixiar más a los ciudadanos. Se requeriría aumentar la renta de los ciudadanos con bajada de impuestos y van a hacer justo lo contrario".

Ruiz-Jarabo ha hecho en 'El Cascabel' una simulación de lo que podría pasarle a un ciudadano medio en caso de que estas cuentas presentadas por el Ejecutivo salgan adelante: "Si se aprueban estos Presupuestos, el español medio dentro de unos meses se levantará por la mañana y se encontrará tres cartas de seguros que tenga y verá que el importe de la prima habrá subido un 2%, en la gasolinera verá que el diésel ha subido un 13%, luego en el supermercado verá bebidas y alimentos que habrán subido de precio. Esa tarde va al dentista, y le va a cobrar un 3% por el aumento del IRPF que le afecta".

El exdirector de la Agencia Tributaria señala así que esta es "la gran mentira que no nos quieren contar dando los pedazos de carne de cristiano para los leones simulando que lo que van a hacer es castigar a un pequeño grupo de personas, pero no, lo vamos a sufrir todos día a día. Nos estamos suicidando. Estos Presupuestos se han presentado como “el fin de la austeridad”, es que el antónimo es despilfarro, empieza el despilfarro. ¿Eso es lo que necesita una economía en crisis? Francamente, no", ha concluido.