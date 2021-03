El portavoz del sindicato de la Guardia Urbana: “Hay políticos mediocres alimentando este vandalismo”

Eugenio Zambrano, portavoz del CSIF de la Guardia Urbana de Barcelona, ha reclamado en una entrevista en ‘El Cascabel’ de TRECE la falta de capacidad de actuación que sufren los agentes en la ciudad condal después de la intensa semana de violentas protestas y disturbios por el encarcelamiento de Pablo Hasél.

Sobre el estado en el que se encuentra el compañero que se encontraba dentro de un furgón policial cuando los manifestantes le prendieron fuego, Zambrano asegura que “está bien, al día siguiente del incidente se incorporó al servicio hasta el día de hoy. No cabe decir que pasó su momento de angustia como cualquier persona que se ve atrapada por el fuego y ve peligrar su vida. Le querían asesinar”, asegura el agente.

Eugenio Zambrano ha descrito cómo fue la escena que duró varios minutos de angustia: “Le tiraron objetos a la puerta por la que podía salir. Intentaron abrirla para tirar algún cóctel molotov dentro de la furgoneta y así terminar de asesinar a nuestro compañero”. El portavoz del CSIF de la Guardia Urbana explica que, ante esta situación, “han vuelto a traspasar una línea roja más desde que tenemos estos Gobiernos en los diferentes niveles de la Administración, esto es fruto de esa delación política, de ese consentimiento, este terrorismo urbano esta siendo alimentado por determinados partidos políticos con responsabilidades en los gobiernos, todos están sujetos al imperio de la ley y cumplir ese ordenamiento jurídico”.

En este sentido, desde el sindicato de la Guardia Urbana de Barcelona aclaran que son testigos de “cómo a la policía nos secuestran, y nuestros jefes policiales, Trapero de los Mossos y Velázquez de la Guardia Urbana, se dejan llevar por los criterios políticos en contra de aplicar los criterios profesionales para aplicar la ley a la que nos debemos como policías. Lo hemos visto en este dispositivo, se les ha ido de las manos porque no debieron permitir ni dejar que estos terroristas cumplieran su objetivo que era asediar, invadir esa comisaría de policía e incluso agredir y asesinar a estos policías antidisturbios que estaban dentro de la furgoneta”.

Eugenio Zambrano aclara que “la violencia no está legitimada, el uso de la fuerza sí en los cuerpos del orden y la seguridad. Aunque la alcaldesa de Barcelona no nos reconozca como tal y quiera escondernos a los antidisturbios de la Guardia Urbana, tenemos que hacer frente a este tipo de violencia, de terrorismo, pero lo hacemos de manera desigual porque nosotros nos enfrentamos a las amenazas y los desafíos de manera desigual con el resto de operadores, como los Mossos, carecemos de herramientas policiales para mantener a distancia a los vándalos y disolver las manifestaciones que están asediando y dejando la ciudad sometida en un caos”.

El portavoz del CSIF de la Guardia Urbana defiende que “lo que está pasando sucede por una falta de apoyo institucional durante muchos años, hemos perdido el principio de autoridad y no podemos hacer cumplir nuestro marco normativo. De eso adolece esta democracia y este sistema, imperan los criterios políticos frente a los profesionales. Hay una gran responsabilidad por parte del mayor de los Mossos al que invito que dimita, igual que invito al jefe intendente mayor de la Guardia Urbana don Pedro Velázquez”.

El agente de la Guardia Urbana señala que “tenemos un código ético y deontológico que obliga a los poderes públicos a facilitar los medios para que la policía acometa sus funciones. Si estos señores no pueden hacer frente a los políticos mediocres que alimentan con gasolina en sus discursos el odio y el vandalismo, tiene que dimitir porque no nos están dejando trabajar. La normativa es la suficiente para poder parar todo esto, pero no nos lo permiten”, ha concluido.