Edmundo Bal, en TRECE: "No hay dos Españas ni un lado bueno y uno malo"

El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha valorado en 'El Cascabel' de TRECE la campaña electoral del 4-M a la que “le está sobrando crispación, eslóganes, violencia, guerracivilismo, guerra de trincheras, le falta concordia, paz, le faltan propuestas". Bal asegura que acude a los debates "haciendo propuestas y diciéndole a los madrileños lo que queremos hacer, y me encuentro al resto de candidatos descalificándose. Me han destinado insultos y no voy a caer en ese juego de la provocación. Nos jugamos mucho en Madrid, una tierra de tolerancia, paz, respeto, la gente quiere vivir tranquilamente. Estos lemas y consignas de socialismo, comunismo, fascismo, no es adecuado".