Díaz Ayuso, en TRECE: "He pedido al Gobierno adelantar medidas de la fase 2 y 3 para Madrid"

Isabel Díaz Ayuso ha valorado en una entrevista en 'El Cascabel' de TRECE la gestión del Gobierno de la crisis sanitaria y económica derivada del coronavirus. Sobre la negativa del Gobierno a que Madrid pasase a la fase 1 sin presentar ningún informe, uno de los temas que más controversia han generado, la presidenta de la Comunidad ha explicado que "el problema es que no nos han dicho por qué no podíamos pasar a la fase 1, esto no ha sido por no pasar, sino por no aplicar criterios transparentes y objetivos como marca la ley".