Cristóbal Montoro, en TRECE: "El Gobierno tiene margen de actuación para disminuir los impuestos directos"

Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda, ha analizado en ‘El Cascabel’ de TRECE la situación económica que atraviesa el país y la gestión del Gobierno para combatir la inflación y la crisis actual: "Todos somos conscientes de que España ha vivido en 2020 la peor crisis de la historia, el PIB en un solo año cayó un 11% por la crisis sanitaria. Para hacerle frente se paró la economía, algo no sucedido nunca. España padece una caída de actividad, somos muy vulnerables a una paralización por las pymes y los autónomos".

Además, el exministro durante los mandatos de Rajoy, sostiene que, en estos momentos, "hay una crisis de confianza por el escenario bélico que sucede a la pandemia y sigue afectando a suministros y presionando sobre los costes energéticos. Vivimos una recuperación insuficiente para la expectativa".





Sin embargo, Montoro explica que "España tiene un problema que es la inflación y de recuperación de la confianza que es fundamental para que haya crecimiento económico. En términos de Hacienda, siempre hemos calificado a la inflación como el impuesto más injusto porque perjudican más a quienes peor se pueden defender. Nos queda mucho por hacer todavía, el Gobierno tiene capacidad económica para hacerlo".

En este sentido, el exministro Cristóbal Montoro señala que "el argumento principal es que, partiendo de que tienes una recaudación tributaria en máximos históricos, hay un margen de actuación en una situación como esta. Y está en disminuir los impuestos directos sobre las rentas medias y bajas para que no haya presión social de incrementar salarios para ganar a la inflación, sino hacerlo fiscalmente".

Por eso, insiste Montoro, "lo que ha hecho el Gobierno es lo contrario, lo está haciendo general en lugar de particularizar en una inflación como la que vivimos. El diagnóstico de la situación que vivimos es distinta a la crisis del 2008 y 2012, cuando miles de administraciones no podían pagar el sueldo de miles de funcionarios porque no había dinero. El Banco Central Europeo tiene la tercera parte de la deuda de España, me pregunto qué hará con ese volumen de deuda que tiene en propiedad".