El Cascabel, 18 de noviembre de 2025 (Parte 1)
00:00
Redacción TRECE
Publicado el
1 min lectura
Temas relacionados
Ángel Expósito, director de La Linterna: "Zelenski está en Madrid buscando más apoyo para nuestra guerra"
Ángel Expósito
Lo último
Visto en ABC
Ángel Durántez, pionero de la longevidad en España: «A los 44 y a los 60 años empiezan a dispararse las enfermedades y el envejecimiento»
Cada vez son más las investigaciones que demuestran que los hábitos adquiridos desde edades tempranas tienen un impacto decisivo en la velocidad del envejecimiento biológico
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño