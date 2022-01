El abuelo de Marta del Castillo, en 'El Cascabel': “Mientras Dios no me abandone, estaré buscándola”

José Antonio Casanueva, abuelo materno de Marta del Castillo, ha atendido a 'El Cascabel' de TRECE cuando se cumplen trece años de la desaparición y asesinato de la joven sevillana. Hasta ahora, la familia sigue sin saber dónde está su cuerpo y pone sus esperanzas en que los avances tecnológicos logren desentrañar lo que oculta el teléfono móvil de su asesino confeso, Miguel Carcaño.

El abuelo de Marta explica en 'El Cascabel' que tiene "un grupo de compañeros y vecinos que, desde primera hora, nos dedicamos a la búsqueda cuando nos comunican dónde podemos mirar y repasamos todo el terreno, pero hasta ahora no hemos tenido suerte", confiesa en su entrevista.

José Antonio Casanueva afirma que ya han "recorrido todo el río, desde Coria Del Río hasta Santiponce, posteriormente estuvimos en Caño Ronco, la Ruta del Agua, todos los alrededores de Sevilla". El abuelo de Marta del Castillo asegura que están dispuestos a regalar a Miguel Carcaño la casa donde se cometió el crimen si confiesa donde está el cuerpo, aunque reconoce que “no intervine en esa operación. Mi hija y su marido, mi yerno, son quienes la compraron”.

Por ello, José Antonio afirma con rotundidad que "mientras Dios no me abandone, estaré buscándola". Y es que Carcaño se encuentra cumpliendo condena de prisión desde hace diez en la cárcel de Herrera de la Mancha, en Manzanares (Ciudad Real), primero como preso preventivo y luego como condenado, hasta que el Tribunal Supremo dictó su sentencia de 21 años y 3 meses de cárcel como asesino confeso, ya que aún no ha aparecido el cuerpo de la joven.

El 24 de enero de 2009 fue asesinada Marta y a esta fecha, 24 de enero de 2022, ya solo queda una línea de investigación abierta en sede judicial. El juzgado de instrucción número 4 de Sevilla, en una pieza separada para la búsqueda del cuerpo, espera un informe pericial del teléfono móvil de Miguel Carcaño.