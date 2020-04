Ximo Puig, en TRECE: "No puede haber una dirección única porque no es eficiente"

Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE la gestión de la crisis del coronavirus por parte del Gobierno de España y también de su autonomía. "Creo que junto con el Gobierno de España, las comunidades tenemos que cogobernar la situación y hacer medidas quirúrgicas. Hay cuestiones muy diferentes en las autonomías y hay que tener flexibilidad", ha asegurado. "Lo que debe haber es una coparticipación de las comunidades autónomas. Sabemos que la Comunidad Valenciana no podría tener la misma dimensión a la hora de la desescalada, debe haber distintas situaciones. La flexibilidad es fundamental y no puede haber una dirección única porque no es eficiente y no atiende a la realidad”, ha explicado.

En cuanto al ámbito económico, Ximo Puig ha señalado que "es muy difícil en estos momentos tener previsión para el turismo. Hay que ver cómo evoluciona el virus, ya observamos una mitigación, pero lo que genera más dificultad a la hora de dar certidumbre a las expectativas es precisamente todo el ámbito turístico. Es fundamental que seamos conscientes de que hoy no se puede decir qué pasará en julio. Las decisiones hay que tomarlas con prudencia". Asimismo, ha remarcado que "el turismo es un sector fundamental, hay que fortalecerlo y debe haber un plan específico. Es vital el efecto del turismo en economías como la de España. No digo que se tome ninguna decisión que pueda ser imprudente respecto a la seguridad sanitaria, pero tampoco que se tome ninguna decisión imprudente a la realidad económica y social del país".

Es necesario trazar un plan para la desescalada en cada comunidad

Sobre la etapa de confinamiento en la que se encuentra la población, el presidente de la Generalitat ha afirmado que "el camino hacia la normalidad es necesario. La angustia es creciente en todos los ámbitos sociales por la confinación. Tenemos que ver cómo lo hacemos bien y no hay recetas. Es fácil que haya momentos de acción y reacción. Hay que ser muy prudentes, pero tenemos que empezar a tomar decisiones porque no se puede estar permanentemente confinados casi totalmente. Hay que buscar las fórmulas más razonables. No podemos confrontar actividad económica con seguridad sanitaria".

�� "La flexibilidad es fundamental y no puede haber una dirección única porque no es eficiente y no atiende a la realidad. Debe haber una coparticipación de las comunidades autónomas".



�� @ximopuig, presidente de la @generalitat Valenciana, en #ElCascabel22A | #EnCasaConTRECEpic.twitter.com/SKVMNUdLLe — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) April 22, 2020

"España ha generado una situación de cohesión positiva, la unidad de acción es necesaria"

En lo que respecta a la gestión de la crisis por parte del Gobierno, Ximo Puig ha justificado la actuación del ministerio de Sanidad: "De golpe ha habido muchos compradores y pocos proveedores y ha habido esa tensión en el mercado. Había que buscar la mejor interlocución posible y no hemos encontrado ninguna dificultad en lo que respecta a las decisiones del Gobierno de España. Siempre hemos tenido la posibilidad de buscar suministros allá donde estaban. Hemos conseguido proveedores que han sido fiables y eso ha sido muy positivo. Con todas las dificultades, España ha generado una situación de cohesión positiva,launidad de acción es necesaria. Sí que ha habido una lectura positiva del funcionamiento del estado de las autonomías", ha explicado.

Sobre el trabajo de su partido con la oposición en la Comunidad Valenciana, el presidente ha "agradecido a la oposición que hayamos tenido toda la comunicación necesaria y que nos hayamos puesto de acuerdo en cosas tan sencillas como pedir a la ciudadanía que hiciéramos un día de duelo". Además, ha afirmado que "más allá de cualquier consideración de carácter partidario, hay una cuestión fundamental, y es que España y toda las comunidades hemos recibido un golpe enorme. Hay muchas personas afectadas que son mayores y que han trabajado toda la vida con gran determinación. Desgraciadamente en estos momentos, muchos de ellos por esta enfermedad están muriendo solos. Nuestro reconocimiento debe ser absolutamente sin paliativos y de humanidad. He entendido esta situación como que no podía tener fronteras partidarias. De momento las cosas emocionales y morales van bien en la comunidad dentro de la desgracia".

�� "Ha habido personas que han luchado contra la enfermedad en inferioridad de condiciones por falta de equipamiento. Pido perdón a todos aquellos profesionales que no han tenido toda la protección necesaria".



�� @ximopuig, presidente de la @generalitat, en #ElCascabel22Apic.twitter.com/ydArvQBLj0 — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) April 22, 2020

"Pido perdón a todos aquellos profesionales que no han tenido toda la protección necesaria"

Sobre la crisis sanitaria, Ximo Puig ha querido disculparse por la falta de material y equipamiento para los profesionales: "Hay que asumir la situación desde la humildad y la realidad de un hecho que es bastante incontrovertible. A la inmensa mayoría de Gobiernos les ha sobrepasado esta situación. En un momento determinado podríamos haber tenido un equipamiento y suministro sanitario para una situación de normalidad, pero eso ha sido absolutamente sobrepasado. Ha habido personas que han luchado contra la enfermedad en inferioridad de condiciones por falta de equipamiento, y eso hay que asumirlo. Para mi es un problema casi ético y así creo que lo he expresado. Pido perdón a todos aquellos profesionales que no han tenido toda la protección necesaria".

Además, el presidente autonómico ha querido señalar que "el impacto de la pandemia tanto en España como en la Comunidad Valenciana está yendo más favorable, pero el drama es el que es con toda la contundencia que tiene. Es absolutamente terrible".