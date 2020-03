Xavier Trias, en 'El Cascabel': "Si Madrid necesita más material sanitario, el Gobierno no puede negárselo"

El exconsejero de sanidad de la Generalitat de Cataluña y exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha analizado la crisis sanitaria del coronavirus en las comunidades autónomas de España: "Debería haber un contacto constante intenso entre todos los consejeros de Sanidad para que problemas como este de distribución y equipamiento se pueda solucionar con colaboración".

"Si este sistema de distribución centralizado no se hace de forma clara por parte del ministerio, todo el mundo se enfada. Madrid tiene unas necesidades que exigen más material, no puedes decirle que no hay material".

LA DENUNCIA DE DÍAZ AYUSO

La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, en aislamiento tras haber dado positivo por coronavirus hace unos días, ha denunciado que el gobierno central está impidiendo a su CC.AA. adquirir material sanitario para hacer frente a la pandemia. En una entrevista este jueves en "Herrera en COPE", Díaz Ayuso ha señalado que está centrando todos sus esfuerzos "en pedirle al Gobierno más material sanitario que no llega". "El material sanitario se pide a través del Gobierno. Teníamos ya encargado material y habíamos planificado su distribución. Pero el Gobierno nos está impidiendo adquirir todo ese material sanitario para proteger a los médicos y adquirir mascarillas, gafas y respiradores. Es imposible trabajar así", ha dicho. Pese a todo, la presidenta madrileña ha asegurado que mantendrá su lealtad y que no será "como otos presidentes autonómicos" en referencia directa a Torra y Urkullu.