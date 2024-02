Vota | ¿Es suficiente que dimita Ábalos o deben responder Sánchez y su Gobierno por el 'caso Koldo García'?

La dirección del PSOE ha dado este lunes al exministro José Luis Ábalos un plazo de 24 horas para que entregue su acta de diputado, por la imputación de su exasesor Koldo García por presunta corrupción, y su respuesta por el momento ha sido dimitir como presidente de la comisión de Interior del Congreso.

La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha considerado que "existe una responsabilidad política" de Ábalos aunque "no está investigado, ni señalado, ni imputado, ni su nombre figura en la investigación", según ha dicho a mediodía en rueda de prensa su portavoz, Esther Peña.



Fuentes del partido han añadido que si Ábalos no deja el escaño este martes, en el plazo dado, será expulsado del grupo socialista, por lo que su única opción si continúa como diputado será pasar al grupo mixto.



Él ha registrado a primera hora de la tarde en el Congreso su cese como presidente de la Comisión de Interior.



El PSOE ha acordado también registrar la solicitud de creación de una comisión de una investigación en el Congreso sobre la compra de material sanitario por las administraciones públicas durante la pandemia del coronavirus.



Con ese ámbito de actuaciones, además de incluir el caso Koldo, como se ha popularizado la investigación policial denominada Delorme, podría tener cabida la acusación también por compras de mascarillas durante la pandemia a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña y dirigente del PP.



El PP ha puesto reticencias a esa investigación parlamentaria que promueve el PSOE, pero por otro motivo, porque "está supuestamente implicada" en la trama la presidenta del Congreso, Francina Armengol, lo que hace que no se fíen, según ha expresado el portavoz del partido, Borja Sémper.



Ha anunciado, además, que el PP ya ha registrado una solicitud de comisión de investigación en el Senado.



El PP pedirá que comparezcan en esa comisión tanto Armengol, que en la pandemia presidía el Govern balear, y el ministro de Política Territorial y entonces presidente canario, Ángel Víctor Torres, como también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exministro de Sanidad y ahora líder del PSC, Salvador Illa.



Tras la rueda de prensa de Sémper, fuentes del PSOE han criticado al PP por dedicarse a "lanzar infamias contra personas que no figuran en ninguna investigación" y "expandir barro", y le han reprochado las "excusas de mal pagador" hacia la comisión de investigación en el Congreso.



Desde otros partidos ya se ha mostrado apoyo a la investigación en el Congreso; en primer lugar, desde el otro grupo que sustenta al Gobierno, Sumar, cuya líder y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha urgido en un mensaje en X a depurar responsabilidades por los cobros de comisiones en la compra de mascarillas, "se llame Koldo o Tomás Díaz Ayuso".



Desde Vox también se han mostrado a favor de comisiones de investigación para depurar responsabilidades políticas, y además el número dos del partido, Ignacio Garriga, ha anunciado que se personan como acusación particular en la causa judicial, con el objetivo de "acorralar" al PSOE.



Coalición Canaria y EH Bildu son otros partidos que han avanzado ya que apoyarán la investigación en el Congreso, mientras que UPN de momento se ha limitado a confirmar que apoyará la del Senado.