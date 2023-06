Vota | ¿Quién puede sacar mayor beneficio electoral de la crisis entre PP y Vox?: Sánchez, Feijóo o Abascal

La aparente sintonía entre PP y Vox materializada la semana pasada en los pactos de la Comunidad Valenciana y de más de un centenar de ayuntamientos ha entrado en una situación de punto muerto tras la ruptura en Extremadura y ante la falta de avances en Aragón, Baleares y Murcia.

Mientras Isabel Díaz-Ayuso se convertía este jueves, gracias a la mayoría absoluta cosechada el 28M, en la primera presidenta de la nueva legislatura autonómica, y las Cortes de Castilla-La Mancha y el Parlamento de La Rioja elegían, también por mayoría absoluta, a sus presidentes, socialista y popular, respectivamente, el PP volvía a tratar de explicar su postura y el PSOE aprovechaba la situación.



Muy temprano, el presidente de Extremadura en funciones, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado este jueves que el PP y Vox están experimentando con su comunidad cómo serán sus relaciones a partir del 23 de julio, después de las elecciones generales.



En una entrevista en la Cadena Ser recogida por EFE, Fernández Vara ha dicho que tiene la sensación de que los pasos que está dando María Guardiola, la candidata del PP a la Junta extremeña, son exclusivamente para "beneficiar" a su partido, y la ha acusado de intentar blanquear el acuerdo de su formación con Vox en la Comunidad Valenciana.



Fernández Vara ha insistido en que se va a presentar como candidato a la investidura porque fue el más votado en las elecciones del pasado 28 de mayo, aunque para ello necesita al menos el apoyo de Unidas por Extremadura (Podemos, IU y Alianza Verde) que antes exige la firma de "un acuerdo de gobierno de progreso".



EL PP DICE QUE "ESTO NO ES UN ZOCO" Y EL PSOE HABLA DE "BAILE"



En Madrid, el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, ha respaldado el rechazo a gobernar en coalición con Vox en Extremadura y ha defendido que su partido "no va a renunciar" a su "principios más elementales", como la lucha contra la violencia machista, para "acceder al poder a cualquier precio".



"Esto no es un zoco, no es un mercadeo, seríamos Sánchez pero al revés", ha afirmado Sémper en una rueda de prensa, en la que ha asegurado además que la formación de Alberto Núñez Feijóo no va a dejar ni que les contamine Sánchez ni que les "contamine" Vox, porque quieren ocupar la "centralidad" en "fondo y forma".



La recién reelegida presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado este jueves que el PP tendrá "la mano tendida" a Vox tras las elecciones generales del 23 de julio para desbancar al Gobierno de Pedro Sánchez, porque España "necesita un cambio", pero a la vez ha criticado al partido de Santiago Abascal.



En su réplica a la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, Díaz Ayuso le ha recriminado que la existencia de su formación se base en "ir contra el PP" y que se haya convertido en "colchón y la gran ayuda" del Gobierno de Pedro Sánchez.



Uno de los candidatos a presidente que tampoco quiere a Vox en su gobierno, el murciano Fernando López Miras (PP), ha pedido este jueves que no se bloquee un ejecutivo regional conformado solo por miembros de su partido puesto que han logrado la mayoría (21 de 45 diputados), mientras que su homólogo de Vox, José Ángel Antelo, ha reclamado que venga a negociar el líder de los populares, Alberto Nuñez Feijóo, porque las decisiones "las toma él".



En Castilla-La Mancha, donde el socialista Pablo Bellido ha sido reelegido presidente de las Cortes con el voto de la mayoría absoluta del PSOE, el presidente de Castilla-La Mancha en funciones, Emiliano García-Page, ha pronosticado que los acuerdos pactados entre el PP y Vox en los gobiernos municipales y autonómicos movilizará al electorado en las próximas elecciones generales del 23 de julio.



García-Page ha sostenido que el "baile contradictorio" del PP en los pactos "puede desconcertar a muchos, pero puede hacer reaccionar a muchos otros. Ojo, que a lo mejor esta es la clave de la campaña", ha augurado el barón socialista.



Entre tanto, en La Rioja, la popular Marta Fernández Cornago ha sido elegida presidenta del Parlamento regional gracias a la mayoría absoluta del PP y en Cantabria arranca también la undécima legislatura autonómica con la constitución del Parlamento, que estará presidido por la popular María José González Revuelta.