Vota | ¿A quién beneficia más la polémica con Garzón por la carne?

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Héctor Gómez, ha respaldado al ministro de Consumo, Alberto Garzón, frente las peticiones de PP y Cs para que comparezca en comisión tras sus declaraciones sobre las macrogranjas, al afirmar que estas solicitudes no tendrán "ningún tipo de recorrido".





El diputado de Unidas Podemos y secretario tercero de la Mesa del Congreso, Javier Sánchez, se quejó el martes de que el PSOE calificara en este órgano junto al PP y Vox las peticiones de comparecencia del ministro, al denunciar que están basadas en unas declaraciones que son un "bulo".



En una entrevista en La Sexta, el portavoz socialista en el Congreso ha explicado que la Mesa "no tiene capacidad para limitar las calificaciones de las iniciativas de los grupos parlamentarios" a no ser que haya defecto de forma, y ha señalado que también hay solicitudes de comparecencia de ministros socialistas a las que "se da curso".



"Ahora bien, nuestro respaldo va a ser absoluto en cuanto a no entrar en la dinámica del PP y de las formaciones de derechas para destruir y restar a la acción de Gobierno todo tipo de mérito y logro que estamos consiguiendo", ha añadido.



Por ello, ha asegurado que no van a "dar pie a este tipo de solicitudes" sobre Garzón cuando lleguen a comisión o a la Diputación Permanente del Congreso porque "no tienen cabida" y, en su opinión, las declaraciones del ministro de Consumo (de Unidas Podemos) "no deben tener más recorrido".



"En esos espacios donde se celebre, esta iniciativa se va a zanjar porque no va a tener ningún tipo de recorrido ni vamos a amparar esta dinámica destructiva de la derecha de nuestro país", ha declarado.



El portavoz socialista ha destacado el "compromiso de todos y cada uno de los miembros" del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, que asegura que están actuando "con suma responsabilidad en el ejercicio de sus funciones", por lo que sostiene que los socialistas no van a "entrar en ese juego".



"Vamos a cerrar este capítulo que aprovecha la irresponsabilidad de la derecha para hacer mella y atacar al Gobierno de España y el PSOE evidentemente va a respaldar la acción del Ejecutivo como no puede ser de otra manera", ha insistido.