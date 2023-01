Vota | ¿Es partidario de que gobierne el candidato más votado, incluyendo las elecciones generales?

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este lunes un plan de reformas que incluye que gobierne la lista más votada en las elecciones municipales, una propuesta que no ha sido bien acogida por los líderes de otras fuerzas políticas.

Feijóo ha presentado en Cádiz, la cuna del constitucionalismo español, un Plan de Calidad Institucional con sesenta medidas para regenerar la democracia, el cual se compromete a implementar la próxima legislatura si cuenta con mayoría suficiente y ofrece desde ya al Gobierno para pactar cambios.



Destaca su apuesta por reformar la ley electoral para que en los ayuntamientos gobierne siempre la lista más votada, sin dar juego a pactos entre una mayoría de concejales, algo que el PP ya había propuesto en ocasiones anteriores.



Las críticas al plan de Feijóo este lunes no solo han llegado desde la izquierda, sino también desde Vox y Ciudadanos.



La líder política de Ciudadanos, Patricia Guasp, ha lamentado que Feijóo quiera "dinamitar la ley electoral" aunque con ello "se cargue la representatividad" y vaya "en contra de la voluntad de los ciudadanos" en las urnas.



El portavoz de Vox, Jorge Buxadé, se ha preguntado si Feijóo de verdad está dispuesto a dejar gobernar a Bildu o a ERC donde sean la lista más votada si unos ediles del PP pudieran evitarlo.



Buxadé cree que Feijóo piensa en su propuesta únicamente en "el PP y el PSOE", cuando "el mundo es mucho más complicado" y otros partidos pueden tener la llave de una alcaldía.



Al portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, le parece una "broma" que el PP saque la propuesta de la lista más votada solo cuando "está en riesgo que ellos gobiernen en algunos sitios".



"Porque para el PP que gobierne la lista más votada siempre es que esa lista sea la del PP; cuando es la de los socialistas, nunca", ha señalado López, así como ha recordado que el PSOE ya propuso al PP opciones para que no pacte con Vox, si es que esa fuera la razón última de la propuesta de Feijóo.



La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, cree que hacer esa propuesta ahora supone "la imagen de la debilidad de Feijóo", al estar Vox marcándole "la agenda".



La dirigente de Podemos María Teresa Pérez ha tildado a Feijóo de "analfabeto político y constitucional" por obviar que España es una "democracia parlamentaria" en la que caben los pactos postelectorales, algo que hace con tal de intentar "volver al bipartidismo".



El secretario general del PCE y diputado de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha dicho que Feijóo "ya no sabe qué hacer para justificar cualquier tipo de gobierno con la ultraderecha".



El diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha dicho que en este tema no se fía "ni medio pelo" del PP, porque no se cree que, por ejemplo, hubieran apoyado a Joan Ribó como alcalde de Valencia por ser su lista la más votada.



El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha opinado que "Feijóo sigue sin dar pie con bola" porque "propone cosas que no sabe ni siquiera el impacto que tendrían en el sistema político español".



Los pactos postelectorales han permitido al PP tener alcaldes en muchas ciudades, que no lo serían con su propuesta de lista más votada, entre ellos José Luis Martínez Almeida en Madrid, donde ganó Más Madrid, ha recordado Errejón.



La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que no ve posibilidades de que la propuesta del líder de su partido sea bien acogida por la izquierda, que "nunca aceptaría" que gobierne la lista más votada.



Por eso, Ayuso ha propuesto una medida a su juicio más factible: la segunda vuelta electoral.



Tanto el gobierno de la lista más votada como la segunda vuelta ya han sido propuestas por el PP en otras ocasiones años atrás.



Por ejemplo, en 2018, al empezar su liderazgo Pablo Casado, el PP presentó una proposición de ley para otorgar la mayoría absoluta de concejales a quien ganara las elecciones con el 35 % de votos y cinco puntos de ventaja sobre el segundo o con el 30 % y diez puntos de diferencia, y si no se dieran esos supuestos, una segunda vuelta entre los que llegaran al 15 %.



La portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha apuntado que la propuesta de Feijóo le parece un "chascarrillo" y algo que "ni en su propio partido la apoyan", en referencia a esa propuesta alternativa recién lanzada por Ayuso.