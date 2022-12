Vota: ¿Le parecería bien que el Gobierno permitiera un referéndum a los independentistas a cambio de su apoyo?

El PP ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "facilitar" un nuevo referéndum de autodeterminación en Cataluña y de otorgar a los independentistas una "amnistía de facto" con la supresión del delito de sedición y el abaratamiento de las penas por malversación que benefician a los condenados por el procés.

La "entrega del Código Penal a los independentistas" a cambio de los presupuestos hará que "lo tengan más fácil para volverlo a hacer", ha advertido la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, que ha subrayado que así lo ha dicho el líder de ERC, Oriol Junqueras.



El PP denuncia que se puede decir "con nombres y apellidos" a quién beneficiará la reforma del Código Penal que se aprobará el próximo jueves en el Congreso y ante la que el partido de Alberto Núñez Feijóo pedirá amparo al Tribunal Constitucional.



Advierten los populares de que tras ser "indultados" y lograr un "Código Penal a la carta" los independentistas piden ahora un nuevo referéndum, pero "el problema no es lo que diga ERC", sino que "es el propio presidente del Gobierno quien lo impulsa, lo promueve y lo facilita".



El PP no confía en la negativa del Gobierno a dicho referéndum, porque también negó los indultos y considera la petición de ERC "la antesala de lo que va a ocurrir".



"Esto no está arreglando nada, se está convirtiendo de facto en una amnistía y el objetivo como han recordado es el referéndum", ha recalcado Gamarra.



La número dos del PP ha denunciado además que el Gobierno en connivencia con la Presidencia y la Mesa del Congreso pisotea los derechos de los parlamentarios con una tramitación parlamentaria que esquiva incluso el informe de los letrados del Congreso sobre las enmiendas.



Según Gamarra, una letrada ha expresado reparos sobre las enmiendas que afectan a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la que según el PP se pretende poner "patas arriba la división de poderes con el objetivo de llegar hasta el Tribunal Constitucional".



Por otra parte, la número dos del PP ha insistido en que la moción de censura que piden Vox y Ciudadanos solo "reforzará a Sánchez" y en caso de que se presente serán los órganos del PP los que decidan el voto, aunque Feijóo ha descartado este lunes la opción de oponerse.



El PP insiste en pedir elecciones y argumenta que si el presidente del Gobierno "fuera valiente" pondría "las urnas" para que los españoles a los que "engañó" puedan pronunciarse.