La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha dicho que Pedro Sánchez debería "desautorizar y cesar de inmediato a cualquier miembro de su Gobierno" que nos lleve "hacia un conflicto diplomático como el que estamos viviendo" con Israel, en alusión a representantes de Unidas Podemos y la actual Sumar.

En una rueda de prensa en el Congreso, la también portavoz parlamentaria del PP ha lamentado el choque de comunicados entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Embajada de Israel, después de que este país acusara a varios ministros de hacer declaraciones "inmorales" sobre la situación en Palestina.



"Nuestro Gobierno vuelve a avergonzar a nuestro país y es el peor momento para un conflicto diplomático", ha declarado.



A continuación, Gamarra ha dicho que los miembros del Gobierno deberían ser "prudentes" con las declaraciones que hacen, "abandonar la equidistancia" y "condenar los atentados terroristas".



"Y por supuesto quien es el máximo responsable de ese Gobierno en funciones, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, debería desautorizar y cesar de inmediato a cualquier miembro de su gobierno que al final nos lleve hacia un conflicto diplomático como el que estamos viviendo", ha añadido.



Preguntada sobre las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que considera que el comunicado de la Embajada de Israel podía ser un poco más "atinado", ha respondido que ella no es la "comentarista" del presidente de su partido.



"Ha sido claro y rotundo, no necesita ni una sola explicación la contundencia con la que ha hablado", ha asegurado.



Por otro lado, ha denunciado que en estos cinco años el Gobierno de Sánchez se ha dedicado a "dilapidar el crédito en política internacional y política exterior que ha tenido siempre" España.



"No estamos para tener enemigos, sino para tener el papel de liderazgo que siempre España ha tenido con otros gobiernos", ha sostenido.



La embajada de Israel no cita expresamente en su comunicado a ningún miembro del Ejecutivo de coalición, pero rechaza las declaraciones de algunos ministros por "alinearse" en su opinión con el "terrorismo tipo ISIS" de Hamás al denunciar las represalias israelíes tras el ataque que sufrió su país el pasado día 7 por parte de las milicias de ese grupo islamista palestino.



La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra, ha llamado a la movilización en las calles contra el "genocidio planificado" de Israel sobre Gaza y la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha condenado "alto y claro el 'apartheid' israelí".



Por su parte, el ministro de Consumo en funciones y líder de IU, Alberto Garzón, ha calificado de "pura barbarie" las acciones del ejército de Israel contra la población civil de Gaza.