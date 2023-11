Vota | El nuevo Gobierno, ¿Trabajará para servir a los españoles o a los intereses políticos de Pedro Sánchez?

Los 22 miembros del nuevo Gobierno de coalición de PSOE y Sumar han prometido este martes sus cargos ante Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela con el compromiso de respetar la Constitución y mantener “la lealtad al rey” y recalcando la fórmula del "Consejo de Ministros y Ministras" en los dos géneros.

Ante un ejemplar de la Constitución y sin símbolos religiosos, los ministros, de ellos, nueve que se estrenan, han ido desfilando uno a uno por el Salón de Audiencias para leer el texto de la promesa ante el monarca y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los otros poderes del Estado como testigos.



El primero en acatar la carta magna ha sido Félix Bolaños al pasar a ser el nuevo titular de Justicia, además de Presidencia y Relaciones con las Cortes, por lo que le ha correspondido ejercer como notario mayor del Reino en la promesa de los demás ministros.



A continuación, han cumplido el trámite las cuatro vicepresidentas, seguidas de los titulares de los llamados ministerios de Estado y del resto en orden de antigüedad de cada departamento, por lo que Sira Riego, de Juventud e Infancia, ha sido la última.



Tras prometer por su "conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones" del cargo, "con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución", buena parte de ellos han rematado el acatamiento, remarcando que mantendrán "el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras", también en femenino.

La nueva titular de Igualdad, la socialista Ana Redondo, ha sido la más categórica al hacer hincapié en la mención de los dos géneros. "Ministros y ministras, por supuesto", ha enfatizado Redondo al concluir su promesa. La carta magna sobre la que han prometido ha estado abierto por el artículo 100, el referido al nombramiento y separación de sus cargos de los miembros del Gobierno.



No han apoyado su mano derecha en el ejemplar la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, Bolaños, y el encargado de Transformación Digital, José Luis Escrivá, quien ha mantenido sus manos entrelazadas durante la lectura. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha protagonizado la primera anécdota, puesto que después de la promesa, no tenía claro dónde situarse.



"Con la de veces que he venido", ha comentado Calviño al rey de forma distendida al final del acto. Antes de la promesa, los ministros han pasado por delante de Sánchez y del rey, ante quienes algunos han hecho una inclinación con la cabeza algo más marcada, como Luis Planas (Agricultura), Óscar Puente (Transportes) y la nueva responsable de Sanidad, Mónica García, de Sumar.



Otros han mirado a Felipe VI cuando han expresado que desempeñarán su cargo con "lealtad" al rey. García también ha guiñado el ojo a Díaz con una sonrisa cuando han leído su nombramiento al inicio de la ceremonia. Una vez que todos han acatado la Constitución, se han hecho la foto de familia con el rey y con Sánchez y luego han mantenido una charla informa a puerta cerrada.



"Podemos romper filas", ha señalado en tono de broma María Jesús Montero, la nueva vicepresidenta cuarta, para deshacer el posado. Al acto han asistido la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol; el del Senado, Pedro Rollán, del PP; el del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por suplencia, Vicente Guilarte. Una vez formalizada la promesa, los ministros van a asumir las carteras de la mano de sus antecesores en las sedes de cada ministerio.