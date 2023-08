Vota en la encuesta de 'El Cascabel' | ¿Será una legislatura breve o tendremos Gobierno?

Alberto Núñez Feijóo ha reivindicado este miércoles que tiene el deber de intentar formar un Gobierno "constructivo" frente a la alternativa de una repetición electoral o de un escenario que ve aún peor para el país: un "gobierno destructivo" de Pedro Sánchez junto al independentismo catalán.







"Estoy responsabilizado para intentarlo y creo que es nuestro deber", porque el escenario alternativo sería una repetición electoral, que, aunque sería una mala noticia, cabría todavía otra peor, un "gobierno destructivo", según ha recalcado delante de sus diputados y senadores en el Congreso, a horas de que se constituyan las Cortes Generales.



En esta reunión, Feijóo ha reiterado que el PP es el vencedor de las elecciones, aunque algunos de sus rivales no quieran "reconocerlo", y que el jefe del Estado "actuará" de acuerdo con la ley cuando tenga que proponer a un candidato para la investidura, en un contexto en el que "la presión y los problemas" están en el lado de Pedro Sánchez, y no al revés.



Además, el líder el PP ha expresado que su partido tiene "comprometidos" 171 - 172 escaños a favor de su investidura, mientras que Sánchez precisa del apoyo explícito de la "extrema izquierda", los partidos nacionalistas, soberanistas e independentistas.



Por esta razón, ha achacado al líder de los socialistas el bloqueo de la política española y dejar el control de las Cámaras en manos de una minoría nacionalista e independentista por su "empeño" en no permitir que gobierne quien ha ganado las elecciones.



"Una cosa es perder por menos, pero perder es perder, y perder sigue siendo lo contrario que ganar", ha dicho Feijóo, quien ha recomendado al PSOE que abandone su euforia, pues mientras que el PP ha sumado 87 parlamentarios más entre diputados y senadores, los socialistas han perdido 21.



Feijóo ha afirmado que pase lo que pase este jueves cuando se constituyan las Cortes, el responsable será Pedro Sánchez, quien deberá "asumir" estas responsabilidades ante España.



"Episodios negativos", como a juicio de Feijóo son las dos repeticiones electorales, la moción de censura que triunfó o la inclusión de la "izquierda populista" en el Gobierno y del independentismo en el apoyo parlamentario tienen, ha argumentado, "un denominador, un responsable, el señor Sánchez", que pasará a la historia como "líder del bloqueo" desde el 2015.



También ve "incompatible con gobernar el país" que un futuro gobierno dependa de 24 partidos, "algunos absolutamente contradictorios entre sí" en sus territorios, y también que dependa de diputados cuyo interés explícito es "debilitar al país y en algunos casos romperlo".