Vota en la encuesta de El Cascabel | ¿Quiere que Luis Enrique siga siendo el seleccionador nacional?

Una de las cuestiones más inmediatas que deberá resolver la Federación Española de Fútbol es sobre el futuro de Luis Enrique Martínez como seleccionador. El entrenador asturiano tenía contrato con la RFEF de Luis Rubiales hasta la conclusión del Mundial de Qatar, y ese momento ya ha llegado con la eliminación de la Selección española en los octavos de final a manos de Marruecos.

Durante toda su estancia en Qatar, Luis Enrique ha dejado claro en todo momento que lo que ocurra con su futuro no le preocupaba. Ahora, con España fuera del Mundial, reconoce que toca valorar y mantener conversaciones: "Seguiría toda mi vida en la Selección pero hay que reflexionar qué es lo mejor para la Selección. Ahora no es el momento pero ese momento llegará. La decepción que nos asola ahora es la de no poder dar alegrías a la afición", explicó ante los medios de comunicación.

Después, durante la rueda de prensa, reincidió en la misma idea: "Estoy muy a gusto en la Federación con el presidente y con Molina. Y si por mí fuera, seguiría toda mi vida. Pero tengo que pensar con tranquilidad qué es lo mejor".

Molina: "No es el momento"

Tampoco aportó muchos más detalles el director deportivo de la Federación Española, José Francisco Molina: "No hemos hablado, no es el momento", y también indicó que la decisión se sabrá "en los próximos días", sin concretar más.

En la Federación "estamos contentos con el trabajo de Luis Enrique" pero Molina no comentó si será suficiente para que el seleccionador firme su renovación: "No es el momento", volvió a repetir.

Durante su segunda etapa al frente de la Selección, Luis Enrique ha dirigido 39 partidos de España, con un balance de 21 victorias, 11 empates y 7 derrotas, en partidos oficiales.

Hasta el momento, ha logrado con España un subcampeonato de la Liga de Naciones y alcalzó las semifinales en la Eurocopa 2020.