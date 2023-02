Vota en la encuesta de 'El Cascabel' | ¿Es un desprecio a España el plantón de Mohamed VI a Pedro Sánchez?

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no será recibido por el rey Mohamed VI con motivo de la cumbre bilateral de este jueves en Rabat, pero ambos mantuvieron una conversación telefónica en la que acordaron verse próximamente en la capital marroquí para seguir impulsando la relación entre sus países.

La XII Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos llevó este miércoles a Rabat a Sánchez junto a una decena de sus ministros para retomar un encuentro que no se celebraba desde hace casi ocho años y en el que se pretende sellar una colaboración privilegiada que elimine para siempre crisis del pasado.



Coincidiendo con la celebración de estas cumbres en Marruecos es habitual que el rey reciba al presidente del Gobierno, una cita que desde el Ejecutivo de Sánchez no habían confirmado y ante la que habían remitido en todo momento a la Casa Real marroquí.



Sin embargo, la incógnita de si habría o no esa reunión se desveló tras sendos comunicados del Gobierno español y de la Casa Real marroquí en la que daban cuenta de que Sánchez y Mohamed VI habían mantenido este miércoles una conversación telefónica.



En ella habían apostado por el éxito de la cumbre y Sánchez aceptó la invitación que le trasladó el monarca alauí para realizar próximamente una visita oficial a Rabat para mantener un encuentro.



Un ofrecimiento ante el hecho de que, como desveló después el Gobierno español, el rey marroquí se encuentra fuera de su país.



La confirmación de que no habría por tanto reunión durante la cumbre provocó la crítica del Partido Popular, quien por boca de su vicesecretario de acción institucional, Esteban Gonzalez Pons, calificó de "humillación" que el rey no recibiera a Sánchez pese a que éste cede "todo" y le acusó de dejarse "ningunear".