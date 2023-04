Vota | ¿Deben pedir disculpas los autores de la parodia sobre la Virgen del Rocío y la Semana Santa andaluza?

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este lunes a los directivos de TV3 que pidan disculpas por la "desafortunada" e "inoportuna" parodia sobre la Virgen del Rocío que se emitió en el programa "Està passant" de este canal autonómico.

En concreto, emitieron una parodia en forma de "entrevista" a la actriz Judit Martín, ataviada como la Virgen del Rocío, con un muñeco en sus manos que simulaba ser el niño Jesús, en la que se quejaba con marcado acento andaluz de la aparatosidad del traje.



"¡Llevo 200 años sin poder echar un polvo como Dios manda!", dijo, antes de intentar flirtear con uno de los presentadores del programa, Jair Domínguez, mientras el humorista Toni Soler reconocía que no sabía "qué decir para no cagarla" con ese tema: "Estamos en un campo de minas".



Preguntado sobre este asunto antes de participar en el Comité Ejecutivo Nacional del PP en Madrid, Moreno ha sido claro: "Me ha parecido muy desafortunada, completamente inoportuna y fuera de lugar", además de un "insulto" a los andaluces, ha dicho.



"Los andaluces somos un pueblo que tenemos un amplio sentido del humor e ironizamos sobre nosotros mismos, pero siempre hay que hacerlo con cariño y con respeto a la Virgen del Rocío", ha remarcado.



Tras recordar que la Virgen de Rocío "es muy venerada por muchos andaluces y españoles", ha criticado que se haga humor "sin respeto, de bajo nivel" y "sin gracia" desde una televisión pública pagada por los contribuyentes.



Por ello, ha pedido a los responsables de TV3 "reconozcan, de vez en cuando meten la pata y que esta vez la han metido" y "digan abiertamente que no han estado afortunados". "Las cosas hay que hacerlas con respeto y con un poco de ternura", ha enfatizado.



Ha avanzado que desde RTVA, a través de la Forta, van a pedir una rectificación a este canal, antes de añadir que "una parte de directivos de TV3 son muy dados a hacer bromas con los andaluces y a ridiculizar el acento o la forma de ser de los andaluces".



"Ya estamos un poco hartos de este tipo de cosas", ha apostillado.