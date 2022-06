Vota | ¿Debe rectificar Pedro Sánchez por elogiar la actuación de la policía marroquí?

El Gobierno ha insistido en la necesidad de dar una respuesta contundente para "combatir a las mafias que trafican con personas" y provocan "situaciones trágicas" como la del salto a la valla de Melilla el pasado viernes, cuya gestión por parte de Marruecos ha evitado cuestionar.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz Isabel Rodríguez se ha enfrentado a varias preguntas sobre si el Gobierno va a pedir explicaciones a Marruecos acerca de su respuesta al intento de salto masivo a la valla, en el que murieron al menos 23 personas de origen subsahariano, aunque las ONG elevan la cifra a 37, y más de 300 resultaron heridas.



En respuesta, Rodríguez ha reiterado, "para que no quepa ninguna duda", que el "Gobierno agradece la colaboración en la defensa de las fronteras a las autoridades marroquíes" y reconoce el trabajo de las Fuerzas de Seguridad españolas en colaboración con las marroquíes para proteger "nuestra frontera", que es también la de la Unión Europea.



La ministra portavoz no ha querido valorar las palabras en las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, elogió la actuación de la Gendarmería marroquí ante el salto a la valla, unas declaraciones muy criticadas por la oposición.



Rodríguez ha señalado que España trabaja con Marruecos y los países del norte de África para hacer frente al desafío de la inmigración y "evitar la trata de seres humanos", y ha destacado que se trata de situaciones "extremas" que suponen un "reto global" a afrontar con "instrumentos globales".



La portavoz del Ejecutivo ha lamentado "profundamente" la "pérdida de vidas humanas" en la "situación dramática" que tuvo lugar en el salto a la valla, donde se produjeron "imágenes que nos encogen el alma".



Pero al mismo tiempo ha querido "marcar bien dónde está el problema": "Existen mafias internacionales que trafican con seres humanos y provocan estas situaciones trágicas a las que hemos asistido".



Rodríguez ha puesto en valor el "compromiso del Gobierno" y el "esfuerzo sin precedentes" realizado para mejorar la inclusión de las personas migrantes, así como su respuesta ante "crisis humanitarias dramáticas en los últimos años".



De esta forma, ha enumerado todas las medidas desplegadas en esta materia, como las que fomentan la incorporación al mercado laboral de los menores extranjeros no acompañados mayores de 16 años o la reforma del Reglamento de Extranjería.



Las preguntas sobre esta cuestión también han ido dirigidas a la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuyo partido, Unidas Podemos, pidió la apertura "inmediata" de una investigación independiente sobre la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes, si bien ha declinado pronunciarse al respecto.