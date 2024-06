Vota | ¿Debe dar explicaciones Pedro Sánchez tras conocerse que alabó a la empresa recomendada por su mujer?

El empresario Juan Carlos Barrabés será examinado por un equipo forense el próximo lunes para determinar si puede declarar el viernes como testigo en la causa en la que se investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Fuentes jurídicas han confirmado a EFE que este testigo clave en el proceso tendrá que comparecer ante los forenses adscritos al juzgado para confirmar su estado de salud, tras alegar que no podría testificar el viernes, día 7, por motivos médicos.



Se trata de una de las dos peticiones de aplazamiento de las declaraciones previstas para la próxima que ha recibido el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, junto a la del letrado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, quien ha argumentado que no podrá asistir a las testificales del jueves, día 6, al coincidirle con un juicio programado en la Audiencia Nacional.



Las fuentes han precisado que el magistrado ha pedido a este abogado documentos que acrediten esa citación relacionada con el juicio que se seguirá en la Audiencia Nacional contra los populares actores Imanol Arias y Ana Duato por presuntos delitos contra Hacienda.



Según el calendario programado la semana pasada por el juez, el día 6 deberán comparecer el que fuera presidente del grupo Barrabés y administrador de Innova Next hasta 2022, Luis Martín Bernardos; el ex director general del ente público Red.es David Cierco y su sustituto, Alberto Martínez Lacambra.



También están citados Luis Prieto e Ignacio Espejo-Saavedra, director de Economía Digital y director adjunto de la Asesoría Jurídica de Red.es, respectivamente.



Para el viernes día 7 está citado Juan Carlos Barrabés, profesor del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que codirigía Gómez y propietario de Innova Next, que, según informaciones periodísticas, se habría beneficiado de esas ayudas de Red.es tras la mediación de la mujer del jefe del Ejecutivo.



La Audiencia Provincial de Madrid avaló el miércoles la apertura de la causa contra Begoña Gómez, aunque la acotó a su presunta mediación para la adjudicación de contratos a la empresa de Barrabés, al entender que la denuncia del colectivo Manos Limpias proporciona "indicios objetivos que apuntan a la intermediación en la concesión de subvenciones en las que podría haber mediado algún tipo de contraprestación".