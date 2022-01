Vota | ¿Crees que Pedro Sánchez es un líder influyente a nivel internacional, como afirma el Gobierno?

Diputados de PP, Vox y Ciudadanos han afeado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que su homólogo estadounidense, Joe Biden, no haya contado con su participación para la videoconferencia con líderes europeos realizada este lunes para buscar soluciones al conflicto en Ucrania.

Biden realizó la videollamada con los líderes de la Comisión Europea, el Consejo europeo, la OTAN, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, además de Polonia, que tiene frontera con Ucrania, y los representantes de la oposición en España han interpretado que Sánchez ha sido excluido.

Fuentes de la dirección del PP han lamentado que Biden "excluya de sus contactos" a Sánchez, al tiempo que piden que comparezca en el Congreso para clarificar la posición del Gobierno y manifiestan su apoyo "para ejercer sus obligaciones en el marco de la OTAN".

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha destacado que la ausencia de Sánchez en esa videoconferencia "no es para que nos riamos ni para que nos congratulemos".

"Me gustaría que Sánchez pintara un poco más porque significaría que España pinta un poco más", ha añadido Espinosa, quien preferiría un Gobierno "con más vocación atlantista y con más peso en el mundo". El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Bal, también ha lamentado que Sánchez no haya sido "invitado" por Biden. "De esto no nos alegramos, nos hubiera encantado que Sánchez hubiera estado en esa videoconferencia, porque parece que a España ni se la oye", ha señalado Bal.

La ausencia de Sánchez también ha sido resaltada por la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, aunque a ella le parece "más preocupante" que en esa videollamada tampoco estuviera presente el alto representante de la UE para asuntos exteriores, Josep Borrell.

Varios diputados han criticado también las discrepancias en la coalición de gobierno sobre este conflicto, como Bal, quien ve "asombroso" que Unidas Podemos "demande no cumplir con nuestras obligaciones con nuestros aliados".

Jaume Asens, presidente de Unidas Podemos, ha defendido el carácter antibelicista de su formación y ha celebrado el cambio de tono del PSOE, que ahora ya sí pone el foco "en la desescalada".

Asens no considera que "el no a la guerra" que abandera Unidas Podemos haya podido influir en que Biden no cuente con Sánchez, ya que no cree que el presidente estadounidense "esté pendiente de los tuits de (Pablo) Echenique", el portavoz de su grupo.

No puede adelantar qué votaría su grupo si se debate en el Congreso sobre el envío de tropas, aunque, según Asens, sea "fácil preverlo" por su antibelicismo.

Tampoco Espinosa adelanta qué votaría Vox, ya que "depende de cómo vayan evolucionando las cosas", porque los conflictos internacionales cambian cada día.

Sí lo ha dejado claro Mireia Vehí (CUP), que se opondrían, pues su formación tiene "un principio ético no violento como forma de existir y estar en el mundo", y ha avanzado que la CUP participará en la "contracumbre" cuando la OTAN tenga su cumbre en Madrid a finales de junio.

Tanto Nogueras como el diputado de Compromís, Joan Baldoví, han instan a una posición consensuada de la UE sobre Ucrania en aras de una solución diplomática.

Baldoví desconfía de las sanciones a Rusia, porque pueden pagar "el pato" algunos sectores económicos, como el cerámico valenciano.

Ciudadanos está promoviendo una declaración institucional del Congreso en defensa de la soberanía de Ucrania y los demás grupos han preferido no desvelar su posición hasta conocer la versión definitiva del texto.