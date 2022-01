Vota | ¿Crees que Mariano Rajoy ha sido un buen presidente?

En su última entrevista concedida a COPE, Rajoy lamentaba que la gobernabilidad de España "dependiera de Bildu", que haya desaparecido el bipartidismo y que Sánchez no gobierne con responsabilidad. Además, acusa al socialista de formar una coalición de Gobierno muy dañina para España." Cuando uno se asocia con partidos como Bildu es muy difícil llegar a consensos nacionales. No se mira al futuro ni se pretende construir. Así es muy difícil conseguir grandes pactos", ha dicho. Y ha hecho una comparativa entre Rubalcaba y Sánchez. "Rubalcaba era un adversario formidable y una persona con la que se podía hablar. Era un tipo que se estudiaba los temas y que estaba en el interés general. Este Gobierno de 23 carteras, muchas sin contenido ni competencia, no me parece una forma seria de gobernar", ha explicado.

Para Rajoy, es muy peligroso que Sánchez intente eliminar "cosas que funcionan" como la reforma laboral. "El Gobierno va a tener que reducir el gasto y hacer reformas. Pero no se debe actuar con sectarismo. Se puede salir de la crisis, pero no haciendo demagogia", ha dicho. Rajoy ha zanjado en esta clave que "no se puede gastar cada año un 8 o 9 por ciento más de lo que ingresas" y que es necesario hacer un plan de reducción de gasto a varios años. "Si se cumple esto daría credibilidad al gobierno, pero me temo que de esto no va a haber absolutamente nada", ha añadido el exdirigente del PP.

Preguntado acerca de las recetas que debe seguir el PP para recuperar votantes de Vox, Rajoy ha indicado que hay determinados asuntos en los que el "sentido común dice que" tiene "que estar callado". Sin embargo, ha asegurado que el PP "siempre fue la moderación española" y que "va a gobernar después de las próximas elecciones". "No sé con quién y cómo", ha añadido Rajoy, que ha hecho hincapié en que el PP "tiene que actuar como siempre ha hecho, con responsabilidad y seriedad". Por último, el exlíder del PP ha evitado entrar en la polémica entre el actual líder de su partido y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Las cosas acaban arreglándose", ha dicho escuetamente.