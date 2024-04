Vota | ¿Se cree al Gobierno cuando asegura que no habrá referéndum independentista en Cataluña?

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha reafirmado este martes la postura contraria a la celebración de un referéndum de autodeterminación, como piden los partidos independentistas catalanes, al esgrimir que este plebiscito “no es positivo para Cataluña”.

“La posición del Gobierno frente al planteamiento del referéndum es clara y contundente: no estamos a favor de un referéndum y no nos parece una política y una decisión positivas para Cataluña. La posición del Gobierno es seguir avanzando y apostar por la concordia, el reencuentro y la unidad con Cataluña”, ha argumentado Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa.



El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, señaló ayer, lunes, en el Senado que al igual que la amnistía, el referéndum de independencia será “inevitable” y dejará “de un día para otro de ser inconstitucional e imposible”.



Las palabras de Aragonés se enmarcan, según Alegría, en el proceso de las elecciones que habrá en Cataluña el próximo 12 de mayo.



Ha insistido en que lo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha venido haciendo desde que llegó al poder en 2018 es actuar con “mirada larga” en Cataluña para promover el entendimiento tras el conflicto que supuso el ‘procés’.



Alegría ha opinado que el debate celebrado ayer en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, en el que no hubo ningún representante del Ejecutivo, no aportó “ningún tipo de novedad” y se limitó a ser “una vez más una utilización partidista” del Senado por parte del PP para “no plantear nada, no construir nada, sino para seguir generando ruido y más ruido”.