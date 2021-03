Verónica Romero recuerda en TRECE a Álex Casademunt: "Nunca tenía una palabra mala para nadie"

El cantante Álex Casademunt, concursante de la primera edición de ‘Operación Triunfo’, fallecía este martes a los 39 años de edad tras sufrir un accidente de tráfico en Mataró, Barcelona, donde residía. Se apuntó a la primera edición del famoso ‘talent’, emitido entre 2001 y 2002 con gran éxito de audiencia, junto con otros conocidos artistas como Chenoa, Rosa López, David Bisbal, Natalia Rodríguez, David Bustamante, o Verónica Romero, quien le ha recordado en ‘El Cascabel’ de TRECE en este doloroso momento para todos sus seres más cercanos.

“Es extraño, tienes altibajos, momentos de más tranquilidad, luego te pones a llorar, es el duelo que hay que pasar cuando quieres a alguien”, afirma Verónica, muy afectada por el fallecimiento del cantante. “Esa persona ha formado parte de mi vida y ha sido muy especial, Álex tenía mucha fuerza, mucha alegría y mucho sentido del humor.Siempre han sido todo risas y risas, nunca tenía una palabra mala para nadie”.

Verónica le recuerda como una persona extremadamente alegre, divertida y con sentido del humor: “Todos los momentos con Álex han sido de diversión, dentro de la academia y luego ha sido para mí muy especial. Vivía la vida con mucha intensidad y la disfrutaba. Ese mensaje es el que nos ha dejado, haciendo lo que te gusta, es un mensaje muy bonito que nos puede inspirar a muchos”.

"Álex era un torbellino, entraba a una habitación y la llenaba con su presencia"

En cuanto a la publicación de la fatídica noticia a través de las redes sociales, Verónica afirma que “solo he podido hablar con Javián, él y Álex eran uña y carne. Fue todo muy rápido, no sé exactamente quién la publicó porque me alejé de ello. Llamé al Hospital de Mataró, a los Mossos, a la Policía y no me podían dar información, y yo solo quería saber, supuse un poco y ya cuando hablé con Javián me lo dijo y rompimos a llorar. Álex era un torbellino, entraba a una habitación y la llenaba con su presencia, te lo digo de corazón”.

La artista también ha querido recordar cómo les cambió el concurso de Televisión Española y qué significó para ellos: “Lo que vivimos en España con este fenómeno tan bonito, haber vivido esta oportunidad, que Álex se vaya, eso no lo vamos a poder recuperar, pero su esencia es lo importante”.