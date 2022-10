Uno de los padres de los niños que RENFE echó del tren: "Vamos a tomar medidas"

'El Cascabel' consigue hablar con Oriol Martínez, padre de una de las niñas que RENFE decidió echar del tren por causar molestias a los viajeros. El catalán se ha mostrado sorprendido y muy crítico con la actuación del interventor, "me parece lamentable la actitud del interventor".

Oriol afirma que su hija le traslada que ella y sus compañeros no estaban 'portándose tan mal': "yo le pregunto a mi hija, qué es lo que habéis hecho, y ella me responde: "pues, papá, hemos chillado, estábamos nerviosos, llevábamos muchas horas pero nada más. No hemos roto nada en el tren" Cuando te dicen eso, pues te sorprende la actuación del interventor". Sin duda, se vivieron momentos muy tensos dentro de los coches 4 y 5 del tren que llevaba a los niños a León. Los interventores tuvieron que advertir en varias ocasiones a los dos monitores encargados del grupo.

Rafael Escudero, portavoz sindical de RENFE, pide empatía en una situación muy complicada, "hay que empatizar con los monitores, porque que el colegio decidiese llevar a 22 niños con solo 2 monitores, pues, parece poco prudente; hay que empatizar también con el resto de viajeros del tren que tienen que aguantar lo normal en los niños que están alterados; hay que empatizar también con los dos interventores, es una situación muy complicada". Pero Oriol asegura que los niños no estaban haciendo nada que no fuera propio de esas edades y no ve normal que a la salida del tren, ya en Palencia, les esperaran tantas autoridades: "mi hija en principio estaba asustada, en el momento en el que la hacen bajar del tren con la Policía, la subdelegación del Gobierno, pues claro, mi hija, en el momento, se asustó"

Lo que queda claro, es que la actuación del interventor ha generado polémica. Los padres aseguran que van "a tomar medidas" aunque aún está por ver qué cauce siguen, y RENFE asegura que ya ha iniciado una investigación interna para esclarecer lo ocurrido. Sin duda lo que debieran ser unas colonias apacibles se convirtió en un infierno para los niños, "eran unas colonias de una semana, un proyecto de nuestro centro, estaban muy ilusionados, era la primera vez que iban tan lejos y salían tantos días". Oriol deja claro en el programa que la vara de medir en estos casos es muy distinta cuando se trata con niños, "luego te encuentras en metro a los alemanes del Bayern de Múnich montando espectáculos. ¿Dónde están los interventores? Me he tenido que aguantar, a ellos no los echan, supongo que con los niños es más fácil".