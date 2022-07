Uno de los jóvenes que logró salvarle la vida a una víctima de agresión sexual: "No dudé en ningún momento"

Un individuo, desnudo y con la cabeza tapada por una bolsa de plástico, sorprendió por la espalda a una mujer, de 32 años, que se encontraba en la zona del cajero del parking de La Victoria, en Jaén capital. El joven, de 22 años, agarró a su víctima por el cuello hasta el punto de que, pese a la resistencia de esta y a sus intentos de zafarse del agarre, consiguió dejarla sin conocimiento.

Fueron dos personas las que accedieron en ese momento al aparcamiento y tras ver lo que estaba sucediendo lograron que con sus gritos que el agresor se diera a la fuga para evitar ser interceptado. Una de estas dos personas se quedó prestando auxilio a la mujer, mientras que la otra salió detrás del agresor y fue la que le hizo un seguimiento de sus movimientos hasta que finalmente la Policía Nacional, que previamente había sido alertada con lo ocurrido, lo pudo detener.

Juan Valdivia, el joven que detuvo a agresor, ha explicado en ‘El Cascabel’ de TRECE cómo sucedieron los hechos: “Normalmente, salimos de trabajar a las 11 y esa noche había mucho trabajo y salimos a las 12. Cuando llegué a aparcar la moto escuché ruido y pensé que era una pelea, pero al mirar vi al hombre desnudo. Llame a la policía y fui a por él. Me dijo que ella quería y saltó una valla y se fue. Iba a irme tras él, pero la mujer me dijo que no le dejara sola y me quede con ella. Llego mi compañero, le expliqué lo que había pasado y se fue a por él. Lo encontró y se quedó con él hasta que llego la policía. No se encaró con ninguno de los dos ni opuso resistencia”.

Se trata de una agresión sexual, ya que ella consiguió impedir la violación luchando todo lo que pudo: “Yo pensé que llegué en buen momento, pero la policía me dijo que la agresión duró entre 15 y 20 minutos. Hubo muchos golpes. Las imágenes son muy duras y la policía nos dijo que le habíamos salvado la vida”, explica Juan.

El joven explica por qué tomó la decisión de reaccionar de esa manera: “Sabía que no llevaba arma porque iba desnudo. Sabía que sería una pelea cuerpo a cuerpo. Yo soy una persona grande y no tenía miedo. No dudé en ningún momento, y mi compañero igual”.

La víctima les ha enviado un correo, a través de su abogado, explicándoles que se encuentra bien y agradeciéndoles haberla salvado de esa agresión sexual. Ahora, los jóvenes podrían recibir una condecoración por su ejemplar actuación: “Esto es algo que debería hacer todo el mundo. Hicimos lo normal, no ya lo correcto, lo normal. Debería ser una cosa normal. Es una pena que la gente no actúe de esa manera”, explica Juan humildemente.