El único testigo de la conversación entre Suárez y Tejero el 23-F: "El presidente defendió la democracia"

El pasado martes se celebraba el 40 aniversario del Golpe de Estado en el Congreso de los Diputados, uno de los momentos más tensos de la reciente democracia que había sido instaurada en España. Uno de los testigos presenciales fue Antonio Chaves, exujier de la Cámara Baja y único testigo presencial de la tensa conversación entre el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, y el teniente coronel Antonio Tejero.

Esa conversación fue memorizada y transcrita en las jornadas posteriores, así ha contado en el programa de Trece, 'El Cascabel', todos los detalles de aquel momento tan importante para la historia de España: "Han pasado muchos años, pero la conversación sigue estando ahí. Está en la mente porque es muy difícil olvidarla. Cuando Suárez quiere hablar con el responsable, yo entro en el hemiciclo y Tejero detrás de mí. Entonces le señaló que ahí hay un cuarto y vamos a Portería General que es donde los ujieres trabajamos en la Cámara Baja. Aquí es donde se inicia ese diálogo y la verdad que fue una situación muy tensa. Había otro guardia civil, que Tejero le manda salir y ya nos quedamos los tres y por eso fue testigo de esa conversación".

"Una vez que se desarrolla, a los días siguientes la escribo y la guardo. Yo las veces que hablaba con Suárez le decía que lo tenía escrito, pero pensaba que tenía que hacerlo público él. En vivo, me sorprendió cómo Suárez defendió la democracia y se hacía valer como presidente del Gobierno", ha explicado el exujier.

Chaves también ha explicado que él quería que el propio Suárez hiciese pública la conversación: "Por humildad, él no quiso hacerla pública. Yo temiendo que algún día me pudiera pasar algo y está conversación quedase en el olvido, cuando Alfonso Guerra fue elegido presidente de la Comisión Constitucional, como yo tenía constancia de que Guerra visitaba con cierta frecuencia a Adolfo Suárez, le lleve los originales, los escaneamos y creo que una copia fue llevada a la Fundación Pablo Iglesias. Yo di permiso a Alfonso Guerra para que si tenía que hacer pública la conversación lo hiciese. Ya cuando Adolfo Suárez muere se hizo público, se entrega también una copia a Jesús Posada, presidente de las Cortes en aquel momento, y eso es lo que paso".

Antonio Chaves es ahora responsable de Mantenimiento del Congreso de los Diputados, y también ha comentado en TRECE algunos de los momentos más llamativos que recuerda de aquella jornada: "Cuando yo intento sacar al taquígrafo mayor, que ya era una persona con una cierta edad, me llamó la atención que hablé con un guardia civil que tenía a mi izquierda y llamó a otro que estaba arriba del hemiciclo y bajó. Yo iba acompañando al taquígrafo a su sitio de trabajo y el guardia civil venía detrás de mí. Yo decía, pero si no me voy a escapar con este pobre hombre"

También ha señalado que en varias ocasiones tuvo la oportunidad de Hablar con Tejero: "Después yo tuve una cosa que me permitió moverme libremente por el Congreso. Al llevar uniforme, me miraban de otra manera. Eso me permitía dar unas vueltas e incluso hablé un par de veces con Tejero y él me dijo, muy correctamente, que con nosotros no iba nada y que nos podíamos marchar".

Por último ha explicado que llegó un momento en el que se dio cuenta de que lo mejor era salir del Congreso: "Me llamó mucho la atención en la M-30 un guardia civil llorando. Eso me sorprendió, y después dos que discutían y uno decía que aquello no era el Palacio de Congresos. Es ahí, y después hablando con algún diputado que iba al baño apuntado por los guardias civiles, donde pensé que yo no hacía nada ahí, que tenía que salir y es entonces cuando empecé a pensar la forma de salir del Congreso, que es lo que hice. Después fuimos al Hotel Palace y allí estuvimos hablando con Sáenz de Santamaría para pedir volver a entrar en el Congreso. Pero a la tercera o cuarta ida y venida me dijo que era imposible. Después ya entramos para hacer un balance de la situación en los diferentes puntos del Congreso, algunos destrozados".