Una víctima de inquiokupas señala en TRECE a los ayuntamientos: "No hacen bien su trabajo"

Este lunes 'El Cascabel' de TRECE ha puesto al día un caso de inquiokupación que ya les contó la protagonista, Itziar, hace meses. Se trata de un caso que el programa conoció a través de la Plataforma de Afectados por la Okupación. El problema es que ahora Itziar, además de arruinada, está también amenazada y denunciada.

"Ellos dicen que no tienen trabajo y que no tienen ingresos, pero a mi cuando les dejaba estar ahí, me pagaban. El padre trabaja de compraventa de coches. Ningún ayuntamiento hace bien su trabajo a la hora de conceder las vulnerabilidades. Yo hace años lo pedí, proque de mi sueldo vivimos cuatro personas, pero no me lo concedieron por tener trabajo", ha explicado Itziar este lunes en el plató de 'El Cascabel'.

Itziar tiene su piso de Alcobendas inquiokupado, es decir, okupado por sus antiguos inquilinos. Antes de ellos, vivía Itziar con sus dos primeros hijos. Cuando llegó el tercero, se mudaron a una vivienda más grande y alquilaron éste, para poder costearse la casa más grande. Esa es la casa en la ahora viven sus inquilinos, convertidos en inquiokupas.





Esos inquilinos han dejado de pagarle a Itziar y ahora tiene que vivir en casa de sus padres con sus niños. Según ha contado la propietaria, "dejaron de pagarme en julio de 2022, cuando les comuniqué que necesitaba el piso para mi, porque había cortado con mi pareja. Desde ese momento, dejaron de pagar. Tengo dos adolescentes, uno ya mayor de edad, y otro hijo de siete años".

Lo peor, según ha contado Itziar en la entrevista con Antonio Jiménez, es que los inquiokupas le deben ya más de 20.000 euros por el tiempo que no le han pagado el alquiler. Ella dice que ya no tiene dinero, solo deudas, y eso es algo que está provocándole ansiedad, por lo que Itziar está en tratamiento médico.

Además, los okupas, que se declaran vulnerables, han denunciado a la propietaria por hostigamiento y porque consideran que se han publicado sus datos íntimos. "Al principio enviaba correos y cuando dejaron de contestar, lo puse en manos de los abogados. El juicio fue el año pasado, pero apelaron la sentencia, que estaba a mi favor. Dijeron que eran vulnerables y entonces, se paralizó la sentencia", ha denunciado Itziar en TRECE.





