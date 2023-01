Una pesadilla de más de cuatro años tratando de desalojar a sus inquiokupas: "Pagamos nuestros impuestos"

El problema de la Okupación sigue afectando a miles de españoles. Según los datos del Munisterio de Interior, la okupación crece años tras año. En 2021 se contabilizaron 17.000 nuevos casos y solo en el primer semestre de 2022, más de 10.000. Los afectados por la okupación piden a los políticos una solución en su carta a los Reyes Magos: "Yo no conozco a esos señores que se llaman inquiokupas, pero a ellos podéis traerles otra casa para que se puedan ir...".

'El Cascabel' de TRECE continúa dando voz a las víctimas de inquiokupación. Una familia de Torrelavega espera, desde 2019, a que los inquilinos que okupan su casa desalojen la vivienda. Elina Villegas explica como están sin noticias desde hace más de seis meses, a pesar de tener una sentencia favorable: "Estamos esperando a que el juzgado se pronuncie. Los inquilinos presentan un informe de vulnerabilidad, pero nunca habíamos tenido ningún problema con el alquiler hasta que nos comunican que no van a seguir pagando el alquiler, pero no han solicitado ninguna ayuda. Están cobrando una ayuda mínima vital, además de otras ayudas y lo que les paga Cáritas. Trabajan en negro y no tienen nómica que acredite que están trabajando",así relata Elina cómo consiguen evitar el desalojo alegando una vulnerabilidad que no es tal.

