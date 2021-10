Subinspector de Policía agredido en Zaragoza: "Se ha perdido el principio de autoridad"

En 'El Cascabel' de TRECE han podido hablar con el subinspector de Policía y secretario local del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Tudela, que fue agredido en Zaragoza el pasado 12 de octubre cuando se disponía a aparcar su coche particular. La entrevista ha tenido lugar debido a las concentraciones que han tenido lugar este lunes en varios puntos de España por parte de los sindicatos policiales Jupol y SUP que reclaman un endurecimiento de las penas ante las últimas agresiones sufridas.

El subinspector ha contado su versión de los hechos, asegurando que se disponía a aparcar su coche para entrar en el supermercado el pasado festivo día 12 de octubre. Al ir a estacionar el vehículo había una persona en medio de la calzada, a la cual pidió que se apartara del hueco. La persona en cuestión se subió a la acera pero segundos más tarde golpeó el retrovisor del coche y le dio una patada. El subinspector se bajó del vehículo y el individuo le dio un puñetazo. Para evitar más altercados se identificó como Policía pero la otra persona se alteró aún más y le tiró la placa al suelo. Al intentar recogerla, el individuo le dio una patada en la cara y el subinspector va a tener que ser operado de tres fracturas en el maxilar superior. Todo ello según ha relatado el Policía en TRECE.

Al ser preguntado por las consecuencias que puede tener la agresión, ha explicado que el individuo "está en libertad pendiente de juicio" y que su actitud "no es comprensible". Además ha apuntado que son Policías "las 24 horas" pero el problema viene en situaciones como estas. "Se le puede acusar de lesiones graves hacia mi persona y atentado contra la autoridad", asegura el subinspector pero ha matizado que habrá que ver si en esta situación se le considera autoridad o no.

"Últimamente la gente ya no se conforma. Siempre ha habido peleas, pero ahora se juntan para apedrear a la policía como diversión, yo estaba indefenso el otro día en el suelo y me tuvo que machacar la cabeza. La gente roba un móvil y no se conforman con eso sino que le patean", afirma el subinspector, mostrando preocupación por la situación actual.

Y para cerrar ha asegurado que "se ha perdido el principio de la autoridad, ya no lo tiene nadie. Si esto pasa a la Policía que tiene experiencia, me da miedo que le pase a cualquier otra persona. Te arriesgas a que te partan la cabeza, si vas por la calle y le dices algo".

Concentraciones de los sindicatos policiales

Este lunes, los sindicatos policiales Jupol y SUP han reclamado al Gobierno que apoye a la Policía ante las últimas agresiones sufridas por un inspector y un subinspector en Zaragoza y han reivindicado que se endurezcan las penas", ya que "sale muy barato" agredir a un agente. Lo han pedido en una concentración a las puertas de la Jefatura Superior de Policía de Aragón tras las agresiones sufridas durante la semana del Pilar por un inspector al pedirle a un usuario de un autobús que se pusiera la mascarilla y un subinspector destinado en Tudela al querer aparcar su vehículo.

Una concentración de condena de estas agresiones a la que han acudido el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, la delegada del Gobierno de Aragón, Rosa Serrano, varios dirigentes del PP aragonés, entre ellos el presidente, Luis María Beamonte, y el subinspector agredido.