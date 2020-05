Sindicato de la fábrica de Nissan, sobre el cierre: "Se veía venir desde hace años y han actuado tarde"

"Según la marca, el cierre de la fábrica no es reversible. Pero desde el comité seguimos insistiendo en que Nissan tiene una continuidad y estamos en ello", explica en 'El Cascabel' el secretario de UGT Nissan. "Se veía venir desde hace varios años. La alianza con Renault y Mitsubishi no traía ningún vehículo nuevo y no había inversión en la factoría. Ha acabado ocurriendo".

"Vimos por los medios que Pedro Sánchez dijo que no cerraría la fábrica, pero hoy nos encontramos con que anuncian el cierre. Esto es una situación que se arrastra desde hace tiempo atrás y van a actuar tarde. Están en juego 3.000 trabajadores en Barcelona y hasta 25.000 si hablamos de empresas auxiliares y proveedores".

Gobiernos y sindicatos lucharán por revertir un cierre que Nissan ve obligado

Los gobiernos español y catalán han anunciado que trabajarán para revertir el cierre de los centros de Nissan en Barcelona, comunicado este jueves, mientras que los sindicatos plantarán cara y convocarán manifestaciones. La multinacional considera que no hay una "solución viable de futuro" para las instalaciones del grupo en Barcelona.

La compañía ha anunciado que el cierre de las tres plantas que Nissan tiene en Barcelona -Zona Franca, Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca- se llevará a cabo a partir de diciembre de 2020, con lo que sólo mantendrá en España los centros que tiene en Ávila, con 400 empleados, y en Los Corrales de Buelna (Cantabria), con 535.

El presidente de Nissan Europa, Gianluca de Ficchy, ha afirmado que no existe "ninguna solución viable de futuro" para las instalaciones del grupo en Barcelona, descartando así la posibilidad de dar marcha atrás.

Sin embargo, no piensa igual el Ejecutivo central. La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha manifestado que aún ve futuro en un proyecto industrial de Nissan en Barcelona vinculado a vehículos eléctricos, y ha asegurado que el Gobierno continuará explorando alternativas para mantener la fábrica y salvar el empleo.

Por eso, el secretario general de Industria, Raúl Blanco, que ha calificado de "ataque al corazón industrial de Cataluña" el cierre de la planta de Barcelona, ha afirmado que el conjunto de administraciones trabajarán para convencer a la empresa de "revertir" esta decisión.