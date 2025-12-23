Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 23 de diciembre: PP y Vox, ¿condenados a entenderse en Extremadura?

Esta noche, El Cascabel aborda la actualidad nacional e internacional con varios focos informativos destacados: el programa analiza el caso Epstein y la repercusión de las imágenes difundidas, con la intervención de David Alandete, corresponsal de TRECE y COPE en Estados Unidos; los retrasos en Renfe y la posible devolución del dinero, con la valoración de Rafa Escudero, portavoz del sindicato ferroviario; el acuerdo entre Vox y el PP, con entrevista a Ignacio Garriga, secretario general de Vox, y reacciones del Gobierno, sus socios y dirigentes populares; y el terremoto en la izquierda y la pérdida de apoyo del PSOE, con el análisis de Jesús Cuadrado, exportavoz de Defensa del PSOE en el Congreso. La noche se completa con el mensaje del Rey, comentado por Julio César Herrero, experto en comunicación política.

